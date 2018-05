Ministerul Sanatatii, acuzat de cenzura. Cum explica de ce a obligat institutiile sa ceara aviz inainte sa vorbeasca cu presa

Instructiunile Sorinei Pintea

"Activitatea de informare publica si relatii publice consta in stabilirea si dezvoltarea unei comunicari permanente cu cetatenii, prin intermediul mass-mediei sau in mod direct, in scopul cunoasterii activitatii unitatilor afiliate in subordinea, autoritatea si coordonarea Ministerului Sanatatii si cresterii nivelului de incredere in institutiile care fac parte din sistemul de sanatate.

Pentru a evita aparitia unor situatii de natura a aduce prejudicii imaginii institutiei, unitatile aflate in subordinea, autoritatea si coordonarea Ministerului Sanatatii au obligatia de a solicita, in prealabil, avizul Ministerului Sanatatii in orice situatie care presupune o comunicare cu mass-media (presa scrisa, radioul, televiziunea si Internetul) .

Conducerea fiecarei unitati aflate in subordinea, autoritatea si coordonarea Ministerului Sanatatii raspunde de aducerea la indeplinirea celor reglementate prin prezenta Instructiune, respectiv organizarea si desfasurarea activitatii de informare publica si relatii publice, de selectionarea personalului si de modul de creare si gestionare a imaginii institutionale".

Cum explica Ministerul: Nu mai vrea sa afle din presa de ce se intampla in Sanatate

"Pentru a evita aparitia unor situatii de natura a aduce prejudicii imaginii institutiei, unitatile aflate in subordinea, autoritatea si coordonarea Ministerului Sanatatii au obligatia de a solicita in prealabil avizul Ministerului Sanatatii, in orice situatie care presupune o comunicare cu mass-media (presa scrisa, radioul, televiziunea, Internetul) ", se arata in documentul semnat de Oana Grigore, directorul Departamentului de Comunicare al Ministerului Sanatatii.Documentul a fost publicat pe mai multe forumuri medicale, dar si de jurnalistul Mircea Marian, pe pagina sa de Facebook.Astfel, sunt vizate de aceasta circulata Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Institutul National de Sanatate Publica, Institutul National de Medicina Sportiva, Institutul National de Hematologie Transfuzionala, Agentia Nationala de Transplant, Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale, Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, Serviciile de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov, Compania Nationala Unifarm S.A. Bucuresti, Societatea Comerciala Antibiotice S.A. Iasi si Scoala Nationala de Sanatate Publica.Un al doilea document semnat de ministrul Sorina Pintea vine cu instructiuni detaliate.Contactata de Ziare.com, Oana Grigore, directorul Departamentului de Comunicare al Ministerului Sanatatii a spus ca instructiunile au fost date pentru a exista o comunicare unitara si ca, de fapt, nu ar viza orice comunicare, ci doar pe acelea pe teme de interes national.Oana Grigore ne-a explicat si ca, astfel, Ministerul nu ar mai fi pus in situatia de a afla in momentul in care e intrebat de presa de anumite situatii din tara."Nu este nicio intentie din parta Ministerului Sanatatii de a interzice comunicarea unitatilor din sanatate cu presa. Era vorba doar de o informare a Ministerului. Sunt teme de interes national si care s-au intamplat in zonele locale de care noi nu stim si ne e foarte greu sa raspundem prompt.Unitatile pot da orice informare, dar daca nu ne informeaza si pe noi pierdem foarte mult timp. Si informarile doar pe teme mari, teme nationale. Noi voiam doar sa fie o comunicare mai buna si la nivel institutional pentru ca si noi sa fim pregatiti in orice moment. E foarte greu sa faci fata cu cativa oameni sa acoperi o tara intreaga daca nu e intre noi o comunicare facila", a declarat, pentru Ziare.com, Oana Grigore.Aceasta spune ca Sorina Pintea a demonstrat de la preluarea mandatului ca e un ministru deschis dialogului si regreta ca s-a ajuns la acuzatii de cenzura."Cred ca dna ministru a demonstrat ca e un comunicator foarte bun, nu s-a pus problema sa nu raspundem sau sa ne interzica sa vorbim cu presa. Ministrul Sanatatii raspunde de oricate ori poate, s-a implicat si in situatiile pacientilor, si ale jurnalistilor, ale tuturor. Acest ministru nu poate fi suspectat ca nu doreste o comunicare. E o interpretare regretabila, nu s-a pus niciodata problma ca ministrul Sanatatii sa interzica comunicarea unitatilor din subordine cu presa", a mai spus sefa departamentului de comunicare din minister.Oana Grigore sustine ca aceasta masura va fi si in beneficiul jurnalistilor, si al pacientilor, pentru ca va duce la o comunicare mai rapida, mai clara si mai transparenta."E doar o comunicare interna, e in beneficiul jurnalistilor si al pacientilor sa existe un mesaj unitar. Nu e nimic care nu se pratica la nivel de comunicare. Ne dorim sa fie unitar, cat mai transparent, cat mai rapid. Nu putem schimba lucrurile daca nu avem o comunicare interna buna. Vrem sa fim mai rapizi, mai clari, mai transparenti", a incheiat Oana Grigore.