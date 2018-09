Ministerul Sanatatii depune plangere penala impotriva anti-vaccinistilor. Cine sunt cei din spatele campaniei cu pliante

Ziare.

"Ministerul Sanatatii intentioneaza, in cursul zilei de maine, sa depuna o plangere penala fata de cei care au promovat si distribuit asemenea afise in spatiul public, pe retelele de socializare si in cutiile postale ale locuitorilor din diverse orase. Deocamdata acesta este demersul nostru, dar, pe de alta parte, dorim si sa ne informam sa vedem ce s-a intamplat cine este in spatele acestei actiuni, actiune de care ne delimitam categoric si pe care o respingem categoric", a declarat Pintea, pentru Agerpres Vaccinurile utilizate in Romania sunt sigure si eficace, fiind verificate dupa cele mai inalte standarde de calitate existente in lume, a precizat miercuri Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat de presa."Ministerul Sanatatii se delimiteaza ferm de campania de dezinformare si manipulare referitoare la ineficienta si riscurile vaccinarii, aparuta in spatiul public, pe retelele de socializare sau prin materiale tiparite, distribuite in zone aglomerate sau in cutiile postale", afirma sursa citata.Potrivit MS, "autorii campaniei initiate impotriva vaccinarii utilizeaza fara aprobarea Ministerului Sanatatii sau al partenerilor sai identitatea vizuala a campaniei precum insemnele oficiale ale institutiilor partenere, iar materialele contin informatii false care pot induce in eroare parintii si pot pune in pericol sanatatea populatiei".Vlad Micich, presedinte al Observatorului Roman pentru Sanatate, a spus de asemenea ca cei care au impartit pliantele poarta raspundere penala si i-a si nominalizat."Situatia pliantelor anti-vaccinare pe care a fost FALS trecuta sigla Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a UNICEF si a Ministerului Sanatatii este simpla: folosirea abuziva a acestor insemne se incadreaza la doua articole din Codul Penal. Cum toate cele 3 institutii au anuntat deja ca siglele lor sunt folosite abuziv/fara acordul lor pentru a raspandi informatii false, membrii Consiliului Director al asociatiei care a facut asta, Depner Ditta, Stoian George Daniel si Iordache Dan, poarta raspundere penala.Sigur ca se vor victimiza dar aici nu e vorba despre ce cred ei cu privire la vaccinare, ci despre faptul ca asociatia pe care ei o conduc dezinformeaza si manipuleaza gros parintii folosind siglele unor institutii nationale si internationale de la care nu au primit niciun acord".El a postat si fotografii cu doi dintre cei trei pe care i-a nominalizat: "In imagine ii aveti pe doi dintre cei 3 indivizi care fac porcariile astea. Daca intamplator va intersectati cu ei pe strada indepartati-va imediat: nu stiti cum si cand poza sau semnatura voastra va aparea pe un pliant cu/si despre parti de chinezi mici care sunt amestecate in pastile de #mafia #aspirinei".