Ministerul Sanatatii infirma acuzatiile in cazul celor 8 falsi fizicieni: Comunicarea Colegiului contine inexactitati si neadevaruri

"Astfel, conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinului 1272/2006 pentru aprobarea Normelor privind expertul in fizica medicala, Art. 7 - Educatia si pregatirea profesionala a fizicianului medical cuprinde trei nivele: primul nivel - Fizicianul medical debutant trebuie sa aiba cel putin licenta in fizica sau echivalent (matematica, informatica, chimie fizica, inginerie electronica, electrica sau mecanica etc.).Al doilea nivel - Fizicianul medical are pregatire in fizica medicala pe care o dobandeste prin cursuri teoretice, seminarii, lucru sub supravegherea unui expert in fizica medicala si practica clinica. Pentru acest nivel este necesar un minimum de 2 ani de lucru ca fizician medical debutant.Al treilea nivel - Pentru a deveni expert in fizica medicala, fizicianul medical trebuie sa aiba pregatirea clinica sub supravegherea unui expert in fizica medicala minimum 3 ani in plus fata de cei 2 ani ca fizician medical debutant, sa aiba un grad universitar sau echivalent superior, masterat sau doctorat, in domeniu, sa aiba absolvit un curs de radioprotectie postuniversitar avizat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, de nivel 3, potrivit unuia sau mai multor domenii, si sa fie posesor al unui permis de exercitare nivel 3, emis de CNCAN pentru expert in fizica medicala pentru domeniul corespunzator", se arata intr-un comunicat de presa al MS.Totodata, Ministerul Sanatatii afirma ca a verificat situatia persoanelor prezentate si nu a identificat nereguli in ceea ce priveste pregatirea si activitatea acestora, majoritatea persoanelor fiind posesoare de permise CNCAN cu diferite nivele de exercitare.Mai mult, subliniaza Ministerul Sanatatii, unele dintre aceste persoane nu mai lucreaza din diferite motive in unitatile sanitare, asa cum "fals" s-a prezentat (ex. - concediu de maternitate, contracte pe perioade determinate)."Unul dintre inginerii mentionati, care lucreaza intr-unul din spitalele bucurestene, nu este angajat pe post de fizician medical si nu lucreaza cu pacientii, asa cum fals s-a prezentat. Este inginer specializat pe parte tehnica si asigura raportarile in relatia cu CNCAN", se arata in comunicatul Ministerului Sanatatii.Potrivit comunicatului de presa, in data de 18 decembrie 2018 Ministerul Sanatatii a primit din partea vicepresedintelui CFMR Marin Bodale o solicitare prin care cere informatii despre modul de desfasurare a unui concurs pentru ocuparea unor functii contractuale intr-un departament din Ministerul Sanatatii.De altfel, Ministerul Sanatatii afirma ca i-a solicitat vicepresedintelui CFMR sa retransmita sesizarea pe care pretinde ca a trimis-o catre MS la inceputul anului 2017 sau 2018, conform declaratiilor domniei sale, dar "pana la aceasta ora nu s-a primit nimic".In ceea ce priveste cazurile de falsi fizicieni care profeseaza fara drept in domeniul oncologiei si radiologiei, Ministerul Sanatatii atrage atentia ca astfel de informatii transmise in spatiul public fara o verificare temeinica aduc mari deservicii sistemului medical, precum si pacientilor care se afla in prezent sub tratament medical.Vicepresedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR), Marin Bodale, a declarat miercuri ca opt persoane au practicat profesia de fizician in unitati medicale din tara, fara a avea studiile necesare