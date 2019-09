Ministerul Sanatatii suspenda distributia in afara tarii a unor medicamente

Ziare.

Potrivit ministrului, acest lucru este prevazut intr-un proiect de ordin de ministru."Este vorba despre proiectul de ordin pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile internationale si codurile anatomice, terapeutice, chimice corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania.Documentul reglementeaza masura de suspendare pentru o perioada de sase luni, pana la 31 martie 2020, a distributiei in afara teritoriului Romaniei pentru un numar limitat de medicamente cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare.Este vorba despre 125 de citostatice si 47 de imunosupresoare vitale pentru asigurarea tratamentului pacientilor cu afectiuni oncologice si a celor transplantati", a spus Pintea.Ministrul a precizat ca masura a fost luata ca urmare a notificarii venite din partea specialistilor Agentiei Nationale a Medicamentului, institutia care are atributii in monitorizarea si supravegherea pietei medicamentului, specialisti care au primit o serie de sesizari din partea pacientilor si specialistilor din domeniu."Ca ministru, nu pot sa ignor semnalele si trebuie sa folosesc toate parghiile pe care la am", a aratat Pintea.