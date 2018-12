Ministrul Pintea nu intelege delasarea din spitale: As da afara vreo 20 de manageri. Luni se ia decizia pentru Giulesti

Situatia de la Maternitatea Giulesti, delasare

Intrebata pe cine ar da afara, in cazul absentei imunoglobulinei din spitale, Sorina Pintea a raspuns: "Vreo 20 de manageri de spital, in prima faza, pe vreo 40 i-as reinstrui, as lucra cu putini".Ea a adaugat ca nu poate face acest lucru intrucat exista spitale care sunt in subordinea autoritatilor publice locale si judetene, unde ministrul Sanatatii nu poate interveni."Sunt spitale din subordinea Ministerului Sanatatii, unde ministrul Sanatatii are competenta, sunt spitale din subordinea autoritatilor publice locale si judetene unde ministrul Sanatatii nu poate interveni.Acolo, autoritatea are dreptul sa demita sau sa organizeze concurs pentru manager, dar ministrul Sanatatii, nu. Dar, atunci cand lupti, Guvernul aloca bani pentru a achizitiona imunoglobulina si pe mecanismul de protectie. Avem, in acest moment, 49 de kilograme, mi s-a spun ca ajunge pentru trei luni si mai mult.Aducem pana in 31 decembrie inca 7.200 de fiole si apar, inclusiv mesaje primesc, ca la spitalul X nu exista imunoglobulina, va spun sincer, nici nu mai stiu ce sa spun, cum s-o numesc?", a declarat Sorina Pintea.Ministrul nu intelege de ce trebuie sa apara la televizor pentru a le explica managerilor de spitale procedurile si a punctat ca " nu e treaba ministerului sa trimita imunoglobulina, e treaba managementului spitaliesc, spitalului sa o ceara ".Referitor la situatia de la Maternitatea Giulesti , ministrul a apreciat ca acolo este un exemplu de delasare si de nerespectare a protocoalelor, apreciind ca ideea relocarii unitatii este una foarte buna."Ce s-a intamplat la maternitatea Giulesti este un exemplu de neaplicare sau de delasare. Pentru ca acolo este foarte clar (...) este factorul uman care nu a respectat protocolul. Protocoalele sunt facute dupa reguli europene, sunt preluate, nu putem spune ca nu avem protocoale conforme. (...)In momentul in care am luat decizia sistarii internarilor in maternitatea Giulesti am cumpanit foarte mult. Pentru ca era o decizie cu un impact oarecum major, inclusiv pentru populatie, pentru tinerele mame care erau programate sa nasca acolo", a spus ministrul Sanatatii.Aceasta a aratat ca Directia de Sanatate Publica recolteaza probe din maternitatea inca de la inceputul saptamanii, iar rezultatele preliminare arata ca nu ar mai fi probleme, dar decizia finala va fi luata in cursul zilei de luni."Directia de Sanatate Publica inca de luni recolteaza probe, asista practic la recoltarea probelor. S-au luat 106 pana in acest moment, astazi s-a mai recoltat si din blocul operator, din salile de operatii. Primele rezultate preliminare indica ca nu sunt probleme in acest moment, dar asteptam finalitatea lor.De aceea, am spus ca luni, cand o sa le avem pe toate, vom lua o decizie finala. Eu m-as bucura foarte mult ca rezultatele aplicarii protocoalelor in ultimele saptamani sa fie bune si sa putem deschide maternitatea", a afirmat Sorina Pintea.In legatura cu ideea relocarii maternitatii Giulesti , ministrul Sanatatii considera ca "este una foarte buna", intrucat spatiul este una dintre problemele cu care se confrunta spitalele din Romania.Referitor la masurile care se vor lua dupa finalizarea controlului, Sorina Pintea a spus ca se vor aplica amenzi, dar nu cunoaste cuantumul acestora. Ea a dezvaluit ca a primit rezultatele preliminare si ale controlului efectuat la maternitatile publice si private din Bucuresti, unde, de asemenea, s-au aplicat amenzi."DSP asteapta finalizarea controlului, sunt masuri administrative, amenzi care se vor da si pot sa va spun un lucru in premiera. Luna trecuta am declansat un control la toate maternitatile publice si private din Bucuresti, aseara am primit niste rezultate preliminare, s-au dat amenzi intre 500 si 5000 lei, in prima faza. La Giulesti nu stiu. (...) Am sugerat sa se dea pe persoana fizica (amenzile - n.red.), pentru ca de ce sa utilizam banii institutiei pentru o greseala a cuiva", a spus ministrul Sanatatii.Potrivit acesteia, evaluarile la maternitatile din Bucuresti se vor incheia saptamana viitoare, iar in tara acestea vor incepe dupa 1 ianuarie 2019.