Ministrul Pintea: Se impune o revizuire a legislatiei privind achizitia de medicamente

Ministrul Sanatatii a solicitat luna trecuta o situatie centralizata a medicamentelor care au discontinuitati in aprovizionare sau lipsesc din unitatile sanitare in care deruleaza programul national de oncologie in contract cu casele de asigurari."Saptamana aceasta, responsabili Ministerului Sanatatii impreuna cu conducerea ANMDM si UNIFARM au analizat situatia fiecarui produs in parte si au solicitat date suplimentare de la producatorii medicamentelor care lipsesc de pe piata pentru a identifica solutii rapide pentru aprovizionare.Lipsa CISPLATIN este cauzata de faptul ca detinatorul autorizatiei de punere pe piata a vandut-o unei alte companii. In data de 3 aprilie, ANMDM a aprobat dosarul de exceptare de la etichetare pentru 3.000 de fiole de CISPLATIN, cantitate care va ajunge pe piata din Romania in aproximativ doua saptamani. De asemenea, conform unei informari transmise la ANMDM, acelasi producator care va furniza cele 3 mii de fiole va aduce pe piata aproximativ 10 mii de fiole de diverse concentratii pana la finalul lunii mai", se arata in comunicatul Ministerului Sanatatii (MS).Potrivit acestuia, exista disponibil pe piata un produs similar, cu o alta denumire comerciala, dar cu aceeasi substanta activa: Sinplatin. Comenzile spitalelor care au contractat acest produs si au facut solicitari vor fi onorate. Este un produs inclus in Programul National de Cancer cu decontare 100%.De asemenea, din aceeasi clasa de medicamente exista disponibil pe piata si produsul Carboplatin, care poate fi achizitionat de catre spitale in baza contractelor de achizitii publice, releva sursa citata."In urma analizei realizate la Ministerul Sanatatii, exista si alte produse pentru care producatorii au vandut licenta, iar cei care au achizitionat-o nu sunt pregatiti sa produca medicamentele. MS si ANMDM vor autoriza folosirea doar pentru produsele pentru care exista siguranta ca nu pericliteaza in nici un fel viata pacientilor", se arata in comunicat.Responsabilii Ministerului Sanatatii monitorizeaza permanent stocurile si consumul produselor farmaceutice pentru a interveni urgent, dar cu parghii legale, pentru asigurarea necesarului de medicamente."In urma analizei atente a situatiei, am constatat ca exista unele unitati sanitare care au raportat lipsa unor medicamente care exista in stoc la diversi producatori. Este datoria celor implicati direct in aprovizionarea cu aceste medicamente sa se implice mai mult in a rezolva problemele care apar.Pe de alta parte, se impune o revizuire a legislatiei privind achizitia de medicamente, care sa ofere mai mult siguranta ca distribuitori care se prezinta la licitatii vor asigura necesarul de produse farmaceutice pe toata durata contractului", a declarat Sorina Pintea.