Ministrul Sanatatii a decis controale in toate maternitatile

"Am semnat ordinul prin care se declanseaza control la maternitatile din toata tara. Am semnat ordinul, vor incepe probabil din 15 ianuarie", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, marti, intr-o conferinta de presa.Decizia vine dupa ce Ministerul Sanatatii a anuntat, in decembrie, ca in urma controlului desfasurat de Directia de Sanatate Publica la Maternitatea Giulesti s-a constat ca 27 de angajati ai unitatii spitalicesti, din 330 testati, sunt purtatori sanatosi ai stafilococului auriu.De asemenea, 45 de bebelusi nascuti la maternitatea Giulesti au fost infectati cu bacteria stafilococ.