Ministrul Sanatatii a discutat la Finante haosul salarizarii. Concluzia: Asta e bugetul, in el ne incadram, asa o sa ramana

Pintea: Sunt scaderi la 10%, nu la toti. Trebuie sa vorbim si de cresteri

Mesaj pentru sindicate: E momentul sa ne dam mana, nu sa facem greve

Vezi aici unde se protesteaza luni si ce revendica angajatii din spitale

Ziare.

com

"Impreuna cu dl. Teodorovici am avut mai multe discutii, nu neaparat pe salarii, sunt mai multe probleme legate de functionarea activitatii medicale", a spus Pintea, adaugand ca au vorbit si despre situatia medicamentelor si celor 415 rezidenti fara posturi.Pe salarizare concluziile au fost ca nu au cum sa faca modificari, pentru ca bugetul nu are de unde sa fie mai mare, asa ca e treaba managerilor sa se gospodareasca si sa se descurce."Am verificat modul de acordare a sporurilor, repartizarea procentelor, daca s-au facut bine calculele. Multe din probleme au fost rezolvate, e vorba de modul de a repartiza sporurile. Stimulentele erau in suma destul de mica, cele care ar trebui sa se aprobe.Noi, ca Minister al Sanatatii, aplicam legea care spune sa ne incadram intr-un procent de spor. (...). E absolut inadmisibil ca un spital, in ultimele 5 luni, sa nu faca contract cu Casa. Adica nu si-au luat nici banii la care aveau dreptul. Solutiile sunt la nivel de management de spital", a spus Pintea, precizand ca a demarat evaluari pentru managerii de spitale.Ministrul s-a aratat deranjat ca se vorbeste doar de scaderile la 10% din totalul personalului din spitale si nu si despre cresteri, acolo unde ele s-au produs."Ar trebui sa vorbim de majorarile semnificative. Problemele au aparut la spitalele de monospecialitate care aveau spor maxim. E o situatie regretabila pentru unii, e inadmisibil sa pierzi la salariu, dar se putea rezolva. Important este sa ne gospodarim pentru ca bugetul atat este: incadrare si spor in 30%.Vorbim de 10% din total personal medical cu aceste scaderi. Sunt diferite scaderile de la spital la spital, spitale unde o infirmiera a pierdut 150 de lei, in altele pana la 1.000 de lei. Dar vorbim de 10% din personal, nu de tot personalul. Pana la urma, trebuie sa vorbim si de cresteri", a mai spus Pintea.In ce priveste amenintarile sindicatelor cu greva generala, Pintea a raspuns taios."Legea Salarizarii a fost aprobata de Parlament in iulie 2017. De atunci puteau sa-si faca absolut toate evaluarile. E momentul sa ne dam mana, nu sa facem greve", a mai spus Pintea.Luni dimineata, sute de angajati din numeroase spitale din Bucuresti si din tara au protestat in curtile unitatilor unde lucreaza, iar unii chiar s-au dus la prefectura sa ceara solutii.Cei "doar" 10% care pierd sume consistente reprezinta o cifra mare, iar multi dintre ei spun ca nu-si mai pot permite sa-si plateasca ratele la banci daca nu isi primesc veniturile reintregite.