Ministrul Sanatatii admite ca spaga in spitale este un fenomen de amploare. Ce propune

"Astazi la aceasta discutie pe care am avut-o cu cele doua federatii (Sanitas si Solidaritatea) am deschis si aceasta problema. Concluzia a fost ca impreuna vom lua niste decizii, poate chiar constientizate intr-un plan de masuri, astfel incat sa limitam foarte mult acest fenomen care din pacate nu este eradicat si i-as contrazice putin pe colegii mei, in sensul ca este inca de mare amploare. In permanenta mesajele care imi vin scot in evidenta acest aspect", a declarat Pintea intr-o conferinta de presa sustinuta dupa intalnirea cu reprezentanti ai sindicatelor Sanitas si Solidaritatea.Ea a precizat ca s-a convenit intarirea rolul sindicatului in luarea deciziilor, in rezolvarea unor probleme care tin in organizarea muncii salariatilor dintr-un spital."De asemenea, am convenit sa muncim, sa lucram impreuna pentru cresterea actului medical. (...) prin contractul de colectiv de munca sa intarim rolul sindicatului in luarea deciziilor, in rezolvarea unor probleme care tin in organizarea muncii salariatilor dintr-un spital", a spus Pintea.