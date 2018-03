Ministrul Sanatatii anunta ca Romania a primit deja un raspuns, dupa ce a declansat mecanismul de protectie civila

Ziare.

Practic, tara noastra a cerut sprijinul tarilor din UE pentru a face rost de acest medicament. Citeste aici mai multe despre mecanismul de protectie civila "Pot sa va spun ca avem raspuns de la un stat membru. Am luat legatura cu ei si le-am cerut niste date suplimentare referitoare la anumite caracteristici. Crucea Rosie din Austria ne-a raspuns", a precizat ministrul Sanatatii.Pintea a spus ca Raed Arafat se afla in Bruxelles, unde participa la o intalnire NATO, in cadrul careia a transmis aceeasi cerere, astfel incat Romania sa primeasca raspunsuri din partea mai multor state."Pot sa va zic ca, anual,, necesar care anul trecut nu a fost asigurat. Anul acesta am avut cantitati sporadice, cu toate ca Guvernul Romaniei a suspendat taxa de clawback pe o perioada de 2 ani. Deci a fost o mana intinsa", a mai spus Pintea.Ea a subliniat ca declansarea acestui mecanism era singura solutie in acest moment.Intrebata cand vor ajunge primele doze de imunoglobulina in Romania, ministrul a spus ca nu stie data exacta: "Din momentul in care se oferteaza si pana se aduc dozele nu dureaza mult. Termenele nu sunt indelungate, dar nu va pot da o data exacta. Ne miscam repede".Sorina Pintea a mai precizat ca"In 14 februarie, am avut o intalnire cu distribuitorii, care se pare ca nu s-au tinut de promisiuni, iarReprezentantii Ministerului Sanatatii vor discuta cu ei. Va trebui sa gasim solutii pe termen lung, pentru ca mecanismul rezolva situatia pe termen scurt"."Sa speram ca gestul nostru va fi un. Sunt convinsa ca toti vor intelege ca MS doreste cu adevarat sa aiba grija de sanatatea oamenilor", a mai declarat ministrul.