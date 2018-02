"Ministrul Sanatatii avertizeaza ca sezonul gripal tine pana in aprilie: Mi-e teama ca scoala incepe de luni si lucrurile pot sa se precipite"

Nu e tarziu pentru vaccin!

Ziare.

com

Amintim ca sambata Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca numarul mortilor provocate de aceasta boala a ajuns la 18 in acest sezon de iarna.Din aceasta cauza, mai multe spitale au decis sa intre in carantina, ceea ce inseamna ca pacientii nu mai pot fi vizitati ca pana acum. Din pacate, a spus Pintea, se intampla ca rudele bolnavilor sa nu respecte regulile si sa insiste sa intre in spital."Am primit astazi telefoane de la spitale care au instituit carantina, dar se plangeau ca apartinatorii, pacientii nu doresc acest lucru si nu respecta acest lucru. Nu sunt de acord cu limitarea vizitelor.Fac un apel pe aceasta cale. Sa inteleaga ca suntem intr-o situatie delicata a sezonului de gripa. Daca nu vom intelege cu totii ca lucrurile nu stau foarte bine, atunci sa dea Dumnezeu ca numarul deceselor sa nu creasca", a precizat ministrul Sanatatii, intr-o interventie telefonica la Digi24.La Iasi, o pacienta bolnava de cancer a murit dupa ce a luat gripa in spital , probabil de la un vizitator al unui alt pacient. Institutul Regional de Oncologie (IRO) este in carantina, alti 10 bolnavi de cancer fiind tratati acum si de gripa.Sorina Pintea a mai spus ca, desi suntem in februarie, "nu este atat de tarziu" pentru vaccinarea antigripala, deoarece specialistii prevad ca sezonul gripal se va prelungi pana in aprilie. Ministerul dispune de doze de vaccin, asa ca oamenii pot merge la medicul de familie pentru inoculare."Conform celor spuse de domnul profesor Rafila, de domnul profesor Streinu Cercel, sezonul se va prelungi pana in luna aprilie. In acest moment nu cred ca este atat de tarziu. Noi mai avem in stoc peste 100 de mii de doze la nivelul intregii tari. Deci putem asigura o parte din populatie ca lucrurile se vor desfasura asa cum trebuie. Dar, conform spuselor domnilor profesori, cred ca ar fi bine sa facem si asta.Eu cred ca in acest moment DSP-urile ar trebui sa fie din ce in ce mai active pentru ca incepand scoala s-ar putea sa ne confruntam cu situatii mai grave sau mai delicate din acest punct de vedere", a spus ministrul.Cat despre normele de igiena, purtatul unei masti este salvator de multe ori."Acest spalat pe maini ne salveaza de foarte multe lucruri. Dar in acest moment ar trebui sa intelegem ca este obligatoriu. (...) Inclusiv purtatul unei masti pentru o banala viroza este salvator de multe ori. Bineinteles, regulile acestea simple cred ca fiecare ar trebui sa le stie", a subliniat Pintea.Pintea a precizat ca incepand de luni, cand elevii revin din vacanta, trebuie ca fiecare scoala sa isi ia masuri de precautie si orice copil suspect de raceala mai bine sa ramana acasa."Scolile trebuie sa ia masuri de precautie. Daca apare un caz, acest caz ar trebui izolat. Deci sunt niste reguli care trebuiesc respectate, atat.Triajul trebuie facut atat de parinte, cat si de medicul de familie sau in primul rand de medicul de familie. Stiti cum este cu regulile astea. Le avem scrise, le citim sau nu le citim deloc, le uitam intr-un sertar si dupa, ne plangem ca avem probleme. Nu vreau sa cert pe nimeni in acest moment.(...) Mi-e teama totusi ca scoala incepe de luni si lucrurile s-ar putea sa se precipite putin. Intotdeauna cand e o colectivitate se pot intampla. Dar sper sa nu si sa intram intr-o curba descendenta a sezonului gripal", a conchis ministrul.