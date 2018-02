Ministrul Sanatatii: Categoric actul medical nu va fi mult mai bun ca au crescut salariile medicilor. Pacientii sa aiba incredere

Ziare.

Intrebata la RFI Romania daca majorarile de salarii din sistemul medical, pe care le-a anuntat la preluarea mandatului, se vor reflecta in serviciile oferite pacientilor, care nu vor mai fi pusi in situatia sa dea mita pentru a fi tratati corespunzator, Pintea a raspuns ca nu poate avea astfel de certitudini."As vrea sa cred asta. N-as putea sa va spun cu certitudine ca nu vor mai exista, dar sunt convinsa ca pacientii vor sanctiona acest tip de comportament, avand in vedere faptul ca (sic!) cresterile salariale sunt generoase la personalul medical din spitalele publice", declara ministrul Sanatatii.In ce priveste serviciile din spitale, Pintea de data asta are certitudinea ca nu se vor rezolva."Nu va rezolva decat partial aceasta problema, suntem constienti cu totii. De aceea, continuam programele privind dotarea cu aparatura medicala la nivelul Ministerului Sanatatii, pentru ca avem surse, sunt fonduri pe care le vom utiliza, dar pe de alta parte si autoritatile locale care au preluat aceste spitale trebuie sa se ocupe de asta., dar asta este etapa a doua. Apoi, va urma evaluarea", spune Sorina Pintea.Insa aceste evaluari se pare ca vor avea loc intr-un orizont de timp foarte indepartat."In momentul in care ne vom asigura ca spitalele vor avea aparatura necesara, nivelul de salarii corespunzator, in acel moment nu o sa mai existe scuze sa n-avem grija de pacienti sau sa nu-i tratam cu respect sau sa nu ne intereseze ce se intampla.Pentru spitalele din subordinea Ministerului Sanatatii avem in plan lansarea unui plan de achizitie centralizat. De asemenea si pentru programele nationale. Este un punct al programului de guvernare. Este foarte important sa nu apara diferente mari intre achizitii. Stiti foarte bine la ce ma refer: un aparat cumparat intr-un spital cu 50 de mii de euro in celalalt spital cu 150 de mii de euro sau chiar mai mult, pentru ca au fost cazuri", a mai declarat Pintea.Despre criza medicamentelor ce afecteaza tot mai multe categorii de bolnavi, Pintea vrea sa faca schimbari, dar nu stie inca ce si se informeaza "asupra fenomenului"."Este o problema. Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada vor incepe sa apara, adica deja avem grija, impreuna cu o echipa din minister si cu Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) de acest lucru. Chiar ne preocupa", a spus ministrul Sanatatii.Cu toate acestea, ea le transmite pacientilor sa aiba incredere ca problema se va rezolva, iar pacientilor cu cancer le spune ca si ea are cazuri in familie si stie ce inseamna asta."Le transmit (pacientilor - n.red.) sa aiba incredere, pentru ca gasim solutii pentru a rezolva problemele, eu insami avand in familie pacienti cu aceasta patologie. Deci stiu ce inseamna, stiu suferinta prin care trec si le transmit sa aiba incredere", a conchis Pintea.Ministrul Sanatatii a anuntat saptamana trecuta ca in urmatoarele luni salariile din sistemul medical vor ajunge aproape de nivelul inregistrat in UE, adaugand ca unele salarii vor depasi chiar 4.000 de euro, brut.A.S.