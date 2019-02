Ministrul Sanatatii depune plangere penala impotriva unei clinici dintr-un mall din Capitala

Ziare.

Ministrul sustine ca va notifica si conducerea mall-ului, argumentand ca respectiva clinica privata functioneaza ilegal."DSP functioneaza dupa reguli, proceduri, ca atare, deciziile trebuie respectate. Daca cineva intelege sa nu respecte ce face statul, exista si alte mijloace, in speta plangere penala si notificarea conducerii mall-ului ca acolo se desfasoara o activitate ilegala.Daca suspendarea autorizatiei de functionare nu inseamna pedeapsa, nu stiu despre ce sa mai vorbim. Stiu ca au dat si amenzi cei de la DSP. Nu e important ce spune societatea, ci ca nu respecta reguli", a declarat Sorina Pintea pentru Digi24 Ministrul a precizat ca este vorba despre un cabinet care oferea servicii de injectare cu botox si acid hialuronic."E, de fapt, un cabinet care functioneaza intr-un mall si care oferea servicii de injectare cu botox, acid hialuronic in buze, pometi. N-as putea spune exact ce se intampla acolo.Inspectorii DSP au efectuat un control in august, iar in septembrie, au decis sa suspende autorizatia de functionare, pentru ca nu se respectau circuitele functionale, societate n-a putut face dovada existentei unor documente", a mai explicat ministrul Sanatatii.Ca urmare a scandalului legat de falsul chirurg italian care facea operatii estetice intr-un spital privat din Capitala, Directia de Sanatate Publica a verificat 10 unitati sanitare private din Bucuresti. Luni, DSP a decis inchiderea uneia dintre aceste clinici medicale, intrucat aceasta continua sa acorde consultatii medicale, desi era vizata de o decizie de suspendare a activitatii emisa in septembrie 2018.