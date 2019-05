Ministrul Sanatatii, despre medicii care iau spaga: Doar doi la suta conditioneaza actul medical, restul... se uita urat

Ziare.

"Cu toate ca inca acest fenomen este prezent, din statistici rezulta ca a scazut numarul celor carora li s-a pretins sau care au dat spaga", a spus Pintea.Sorina Pintea a fost intrebata, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Zalau, cum s-ar putea elimina mita care inca se mai da in spitale, in conditiile in care salariile au crescut considerabil."Stiti ca s-au facut nenumarate dezbateri vis-a-vis de spaga in spitale. Este, practic, un proces care se petrece intre medic si pacient sau medic si apartinator. Daca cele doua parti nu o sa inteleaga, pornind de la cel care pseudo-cere, pentru ca - fac aici o paranteza,, asa spun pacientii, ca asteapta - daca nu o sa inteleaga fiecare dintre parti ca nu mai merge asa, atunci va fi foarte greu. Exista cadrul legal, exista organe care pot sa pedepseasca acest gen de activitate, din pacate, inca, mi s-a spus si mie la intrarea in spital, ca inca se mai practica", a afirmat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii spera ca un proiect pilot lansat anul trecut la Zalau, privind amplasarea unor cutii pentru donatii in spital, va fi preluat si de alte unitati medicale."Cu toate ca inca acest fenomen este prezent, din statistici rezulta ca a scazut numarul celor carora li s-a pretins sau care au dat spaga, plati informale le spunem, asta din acel chestionar de feedback pe care noi il avem si pentru care facem rapoarte pe care le postam pe site-ul Ministerului. Pe de alta parte, din cei care spun ca li s-a pretins,lor catre organele de ancheta", a mai spus Pintea.