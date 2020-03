Costache e nemultumit ca politistii au incatusat-o pe Pintea, iar Vela cere controale. Ce spune regulamentul despre persoanele bolnave

Vela: Am dispus o verificare

Cand NU se pun catuse persoanelor arestate

Ziare.

com

Costache a fost intrebat, miercuri, la Parlament, despre faptul ca Sorina Pintea (55 de ani) a fost dusa marti la spital in catuse, cu o masina a Politiei si nu cu o ambulanta."Stiu ca doamna Pintea are o afectiune autoimuna si trebuie sa avem grija cu toti pacientii din Romania, mai ales in acest context cand sunt fragilizati. (...) Este regretabil sa incatusam un om bolnav. Este regretabil", a spus Costache, citat de Agerpres. El a afirmat ca va discuta despre acest aspect cu Marcel Vela. "Am sa discut cu ministrul de Interne, va promit. Nu putem incatusa persoane bolnave care nu prezinta risc. Poate ar trebui adaptate procedurile", sustine ministrul interimar al Sanatatii.Ulterior, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca a dispus un control in legatura cu modul cum au actionat politistii in cazul Sorinei Pintea.", a anuntat Vela.Ministrul de Interne a precizat ca a cerut si directiei medicale sa faca un control pentru responsabilii de eliberarea actelor medicale, daca toate au fost coordonate corect si legal.Ministrul a explicat ca in functie de raportul sefului politiei si directiei medicale se vor lua masurile necesare. Regulamantul privind organizarea si functionarea centrelor de retinere si arestare preventiva, precum si masurile necesare pentru siguranta acestora, stabileste cand nu pot fi puse catuse persoanelor retinute sau arestate.Potrivit acestuia, "in vederea efectuarii deplasarii, persoana privata de libertate se incatuseaza in conditiile prezentului regulament."La articolul 215 se arata ca: "Exceptie de la acest articol fac urmatoarele persoane:- Care au evadat sau au incercat sa evadeze din centre, din penitenciare ori de sub escorta, sau exista indicii cu privire la intentia de evadare;- Cei care se automutileaza sau ameninta ca se va automutila in timpul pregatirii in vederea prezentarii in fata organelor judiciare sau pe timpul efectuarii deplasarii;- Care pun in pericol viata sau integritatea corporala a membrilor escortei ori a altor persoane private de libertate.