Ministrul Sanatatii: Exista spitale care nu ar fi trebuit acreditate

Ziare.

com

"Conform Agentiei Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, sunt foarte multe spitale la standarde. Dar imi pun si eu o intrebare: cum au putut fi acreditate anumite spitale?Pentru ca in aceasta perioada, de la investirea in functia de ministru si pana acum, am fost in foarte multe spitale din Romania. Uneori, din politete, m-am abtinut sa fac anumite comentarii, am preferat sa tac. Si am spus ca trebuie luate anumite masuri in anumite zone", a declarat Pintea duminica seara, la B1 TV, unde a fost intrebata cate spitale din Romania sunt la standarde acceptate in UE.Potrivit Sorinei Pintea, cine a acreditat aceste spitale "fie nu era profesionist, fie nu era de buna-credinta"."Eu cred ca cineva a spus ca toate (spitalele - n.red.) ar trebui sa fie acreditate. Dar, din punctul meu de vedere, pot sa va spun ca nu si-au facut datoria (Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate - n.red.) . Deci, din punctul meu de vedere, exista spitale acreditate care nu ar fi trebuit acreditate si cred ca daca nu le-am fi acreditat, atunci cineva s-ar fi sesizat (autoritatile locale, Ministerul Sanatatii) si ar fi incercat sa rezolve problemele", a mai afirmat ministrul Sanatatii.