Ministrul Sanatatii lasa spitalele sa se descurce singure daca vor sa dea sporuri mai mari pentru medici

"Daca exista vreun spital care doreste sa dea sporurile la maxim, sporurile din regulament, poate sa o faca utilizand veniturile proprii. (...) Aceste venituri proprii pot fi folosite de spitale pentru a reintregi aceste sporuri. Aici vom vedea adevarata valoare a managerilor. (...) Orice spital va dori sa plateasca la maxim - asta este propunerea noastra - poate sa o faca din aceste venituri proprii. Daca doresti sa castigi mai mult decat iti ofera statul roman in acest moment, poti sa o faci. (...) Am propus acest lucru sindicatelor, au spus ca se vor gandi. Mi-au spus ca li se pare o solutie decenta", a spus Pintea, joi seara, la B1 TV.Ea a afirmat ca medicii chirurgi vor avea sporuri de 50%."Medicii din sectiile chirurgicale intrau in sala de operatie, dar de sporul pentru sala de operatie beneficiau doar asistentii medicali, personalul mediu si personalul auxiliar. Medicul nu avea niciun spor ca intra in sala de operatie. Primea doar sporul sectiei.De exemplu, pe chirurgie generala sporul este de 15%. Acum, pentru orele petrecute in sala de operatii primesc un spor de 50%. Si mi se pare absolut normal, pentru ca ei in aceasta perioada lucreaza in aceleasi conditii ca si personalul mediu si auxiliar", a sustinut demnitarul.Potrivit ministrului, in unitatile de primiri urgente, inclusiv medicii care lucreaza pe ambulantele SMURD, pe elicoptere vor avea niste sporuri de pana la 85% conform noului regulament al sporurilor.Pintea a precizat ca"Prin regulamentul sporurilor am stabilit niste limite minime si limite maxime. Limita maxima a sporurilor in acest moment este 85%. Iar limita minima - in functie de specialitati. (...) Personalul TESA, conform Ordonantei 117 din 2017, va avea sporurile mentinute la nivelul lunii ianuarie 2018", a explicat ea.Regulamentul de sporuri ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 martie, insa negocierile inca se poarta intre Ministerul Sanatatii si sindicate.Vicepresedintele Sanitas Mircea Ciocan a declarat miercuri, pentru Ziare.com, ca inca e timp pana in jurul datei de 10 martie sa se ajunga la o solutie acceptabila pentru toate partile, astfel incat, atunci cand vor fi date in plata salariile pe luna martie, sa includa sporurile din noul regulament.