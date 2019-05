Ministrul Sanatatii: Medicii nostri sunt mult mai bine pregatiti ca in strainatate, neavand aparatura. Au lucrat ca pe front

Ziare.

"Am vazut multe spitale din tara, am avut ocazia sa vad multe spitale din strainatate. Nu exista diferente legate de personal, de calitatea personalului medical. Ba, as indrazni sa spun un lucru interesant: medicii nostri sunt mult mai bine pregatiti, pentru ca neavand aparatura necesara, sa fim seriosi, ei au lucrat ca pe front, anumite perioade, in ultimii ani au inceput sa vina aparatele, sunt obisnuiti sa citeasca pacientii. Sa ii consulte. Lucrurile acestea sunt niste realitati si, stiti, sunt spuse de catre cei care vin din strainatate sau cei care vin si se intereseaza pentru ca vor sa vina acasa", a spus Sorina Pintea, citata de Agerpres.Ministrul Sanatatii a adaugat ca in Romania sunt doua capitole deficitare: dotarea cu aparatura medicala si comportamentul cu pacientul."Noi suntem deficitari la capitolul echipamente si la capitolul comportament, empatia fata de pacient", a precizat Pintea.Ceea ce nu a spus insa ministrul este ca o alta mare problema este lipsa personalului medical si de specialitate.De altfel, declaratiile Sorinei Pintea vin chiar in ziua in care Institutul Oncologic Bucuresti, cea mai mare unitate de acest gen din tara, a anuntat ca e intr-o situatie critica si aproape de imposibilitatea de a mai asigura tratament de radioterapie pacientilor.La acest moment acolo mai lucreaza, la acest moment, doar 5 fizicieni medicali, in loc de 12, cat ar avea nevoie spitalul pentru a putea functiona optim."Lucram cu 5 fizicieni, la avarie. Unul din baietii nostri care avea 2.000 de lei a primit oferta de 7.500 lei net la privat. Efectele vor fi ca nu are cine sa faca planul de tratament, degeaba avem echipamente, avem medici, dar nu are cine sa facem planul", a declarat, pentru TVR, Lidia Kajanto, managerul Institutului Oncologic din Bucuresti."Sunt ultimul mohican cumva. Nu exclud posibilitatea sa plec si eu ca toti ceilalti. Nu stiu cine poate acuza o persoana in situatia asta. Este o inechitate. Noi trebuie sa ne formam profesional continuu, cum fac si medicii", a declarat, pentru sursa citata, Laurentiu Busuioc, care la Fundeni castiga 3.200 de lei.Ca ironia sa fie completa, la mijlocul lunii august, Institutul va primi un nou aparat de radioterapie, unul din cele 8 cumparate cu cele 17,9 milioane de euro imprumutati de Ministerul Sanatatii de la Banca Mondiala.A.S.