Ministrul Sanatatii: Nu mai putem astepta. Vom demara o campanie de vaccinare door to door impotriva rujeolei

"Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea unei campanii de vaccinare door to door in zonele unde imunizarea este la un nivel scazut si unde avem focare de rujeola. Am facut un atelier de lucru la Slanic Moldova impreuna cu UNICEF si am stabilit niste reguli pe care le voi pune intr-un ordin de ministru, pana apare legea vaccinarii, pentru ca avem deja 52 de morti in urma imbolnavirii de rujeola.Iar saptamana trecuta am inregistrat 192 de cazuri noi. Deci nu mai putem astepta. Asadar am luat aceasta decizie, va urma un ordin de ministru si, probabil, vom lansa campania la inceputul lunii iunie", a spus Sorina Pintea, pentru Agerpres.Saptamana trecuta, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), a anuntat ca de la debutul epidemiei s-au inregistrat 12.799 de cazuri de rujeola.Zilele trecute, secretarul de stat in Ministerul de Interne Raed Arafat a reactionat si a acuzat-o pe Olivia Steer, celebra activista antivaccin, de "dezinformare ce poate costa vieti" dupa ce aceasta a lansat o noua teorie conform careia rujeola nu ar exista de fapt.Arafat a facut apel catre oameni sa se informeze din surse credibile pentru a nu fi indusi in eroare.Secretarul de stat a spus ca astfel de manipulari ale faptelor pot influenta oamenii sa nu-si vaccineze copiii."Din pacate astfel de manipulare si dezinformare poate costa vieti inocente, inducand parintii in eroare. Vedem cum mor copii nevaccinati cand remediul exista si nu-l administram. Problema nu este numai in Romania, ci in mai multe tari care au luat deja masuri dure ca sa previna decesele", a declarat Arafat.