Ministrul Sanatatii: Nu stim cati bolnavi au nevoie de transplant. O sa intreb si eu cum sunt alesi receptorii de organe

O sa intreb si eu

Ziare.

com

"Impreuna cu echipa Ministerului Sanatatii am reusit in 6 luni sa facem foarte multe progrese. Sistemul e uneori cum il facem noi. Daca toti ne-am face datoria, lucrurile nu ar sta asa cum stau in anumite spitale, in anumite situatii. Dorinta noastra e sa facem mai mult si mai bine.Cand spuneam de nereusite si neimpliniri, mi-as dori sa pot restructura mai repede Agentia Nationala de Transplant. In doua saptamani prezentam un raport legat de situatia ANT si propunerile de modificari legislative pe care le avem si va trebui sa le adoptam cat mai repede, astfel incat sa redam increderea oamenilor in aceasta activitate.Transplant fara donare de organe nu se poate face", a spus ministrul.Intrebata de jurnalisti daca acum, dupa ce a fost schimbata conducerea Agentiei de Transplant, se cunoaste numarul celor care au nevoie de transplant, Pintea a spus ca nu, fiind mai multe probleme in aceasta institutie."Nu (stim cati bolnavi au nevoie de transplant - n.red.) . N-am restructurat, am schimbat conducerea institutiei, restructurarea urmeaza. Exista aceste registre care sunt pe fiecare centru in parte.Agentia Nationala de Transplant, directorul executiv, desi are atributii in fisa postului sa cunoasca aceste date, nu are acces la aceste date. Da, si mie mi se pare ciudat.Am primit un raport de la noua conducere, un raport in care mi se prezinta succint probleme, urmand Corpul de Control sa finalizeze raportul de control, dar, odata cu acel raport, noua conducere a venit si cu o propunere de modificare a ordinului de infiintare a Agentiei Nationale de Transplant. Deci pana la legea transplantului vom lua masuri imediate, astfel incat sa putem avea o transparenta si o predictibilitate.Tot ce pot sa va spun e ca, desi la Directia Asistenta Medicala din Ministerul Sanatatii aveam date ca exista 31 de pacienti care necesita transplant pulmonar, in registru apare unul singur. Nu avem in acest moment, vom avea cat de curand, probabil vineri, o prioritizare in functie de urgenta sau inscrierea pe lista a pacientilor care au nevoie de orice tip de transplant", a spus Sorina Pintea.Intrebata pe ce criterii sunt alesi in acest moment pacientii care beneficiaza de transplant, Pintea a spus ca o sa intrebe si ea.cand o sa avem pe masa tot ceea ce trebuie, am cerut date in paralel.Eu in acest moment nu am de la Agentia Nationala de Transplant o situatie privind listele pacientilor.Nu au gasit nimic. Au cerut date in paralel, au primit date, le-au pus cap la cap si, in afara de raportul cu care au venit, au venit si cu propuneri de modificare a ordinului de infiintare a agentiei", a spus ministrul Sanatatii.Ea a refuzat, insa, sa dea detalii despre modificarile legislative ce vor fi facute pentru functionarea corecta a Agentiei de Transplat."Doresc sa discut cu cei din asistenta medicala si cu secretarii de stat aceste propuneri inainte sa le avansam in spatiul public. Sunt propuneri care vor aduce o maxima transparenta", a spus Pintea.In ce priveste Legea Transplantului, ministrul a anuntat ca a infiintat un grup de lucru format din politicieni de la toate partidele si specialisti care sa ajunga la cea mai buna forma care sa fie votata in Parlament."Legea Transplantului va fi propusa de noi, eu am spus in 2 luni. Legea va fi propusa de un grup de lucru format pe baza unui ordin de ministru, grup de lucru in care am propus parlamentari, societate civila, asociatii de pacienti, pacienti transplanti, pacienti care asteapta transplant, jurnalisti, tot spectrul politic. Asa vom face si la Legea Sanatatii.Sanatatea nu are culoare politica. Am ramas placut impresionata ca oamenii pe care i-am contactat din toate partidele politice au raspuns prezent si vor face parte din acest grup de lucru pe Legea Transplantului. Deci daca peste 2 luni nu va fi promovata, nu va fi vina mea", a spus Pintea razand. Ea a revenit apoi spunand ca, totusi, va fi "vina ei".