Ministrul Sanatatii spera sa nu mai auda de spaga la medic dupa majorarea salariala de la 1 martie

"Eu sper ca, odata cu majorarea salariala de la 1 martie, aceste lucruri sa se schimbe si sa nu mai auzim despre aceste lucruri. Nu cred ca se vor schimba toate de la bun inceput, cred ca lucrurile vor fi pe parcurs rezolvate.Cresterea salariilor e un pas important, pentru ca, pana la urma, hai sa spunem ca e o reparatie fata de cei care au lucrat atat de mult timp pe foarte putini bani. Majorari salariale au fost in ultimii doi ani, trei majorari succesive, dar inainte de asta, o asistenta medicala care lucra la patul bolnavului in Terapie Intensiva avea un salariu de 1.800 de lei net, pana acum doi ani.Au fost majorari succesive acum, de la 1 martie vor fi si alte majorari, pana la urma, trebuie sa si reparam moral ceva. Pentru ca tot timpul avem pretentie de la acesti oameni care lucreaza in sistemul medical, negandindu-ne ca sunt si ei oameni, au copii, au casa, au rate", a spus Sorina Pintea, joi seara, la Digi24.Ministrul Sanatatii a mai afirmat ca se asteapta ca in urma majorarilor salariale si a investitiilor in aparatura medicala sa se intoarca in tara si o parte din medicii plecati in strainatate in ultimii ani.Iata la ce majorari uriase de salarii se refera ministrul Sanatatii