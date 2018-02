Ministrul Sanatatii spune ca desi avem vaccinuri, lumea refuza sa se vaccineze: Din pacate, oamenii sunt sceptici

Ziare.

"Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii.. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate pentru noi. Cred ca nu am facut campanii suficient de agresive pentru a putea convinge parintii cat de benefica este vaccinarea.In aceste conditii, cred ca liberul arbitru nu ar trebui sa functioneze cand este vorba de sanatatea copiilor si spun cu foarte mare responsabilitate. Va trebui sa avem o discutie deschisa, o campanie pro-vaccinare. Producatorii ar trebui sa aiba campanii care sa spuna cat de benefica este vaccinarea si ca aceste vaccinuri nu au efecte negative.. Am discutat cu cei din Comisia de sanatate de acolo si vom avea o discutie din nou cu toti actorii implicati in aceasta zona, o discutie foarte franca si foarte clara", a spus Pintea, luni seara, la Antena 3Referindu-se la vaccinul antigripal, Sorina Pintea a spus ca acesta a ajuns in toata tara, insa, din pacate, oamenii nu vor sa se imunizeze."Vaccinul (n.r. - antigripal) a ajuns in final in toata tara, dar, din pacate, oamenii nu doresc sa se vaccineze. Am facut un apel zilele trecute catre populatie pentru a respecta minimele norme de igiena. Am facut un apel catre pacientii din grupele de risc cunoscute sa mearga la medicul de familie. Am facut un apel la medicii de familie sa cheme pacientii cu risc de pe listele lor pentru a fi vaccinati . Am discutat cu profesorul Adrian Streinu-Cercel aceasta problema. La nivelul DSP-urilor se vor lua masuri ca acolo unde este cazul sa fie introdusa carantina. La Iasi au facut foarte bine ca au facut acest lucru. Probabil ca acolo unde vor fi probleme se va limita accesul vizitatorilor in aceasta perioada", a spus demnitarul.Pintea a aratat ca exista stocuri de vaccin antigripal la DSP-uri."Avem vaccinuri, avem vaccin in stoc la Directiile de Sanatate Publica. Avem vaccin in stoc la Unifarm, din pacate, oamenii sunt sceptici", a afirmat ministrul.Amintim ca de la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate opt decese confirmate cu virus gripal