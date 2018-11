Ministrul Sanatatii sustine ca medicii nu mai vor sa plece, ba chiar cer sa se intoarca, dupa maririle de salarii. Ce evita sa spuna

Ce nu ne spune Sorina Pintea

Intrebata luni, la Bistrita, daca dupa majorarile din sanatate a scazut exodul medicilor spre spitalele din strainatate, Sorina Pintea a raspuns ca a cerut un audit Curtii de Conturi si ca datele partiale arata ca plecarile in strainatate ale medicilor au scazut cu 45-50%.In plus, exista si foarte multe solicitari depuse de medici pentru a se intoarce in Romania."Noi am cerut un audit Curtii de Conturi legat de aceasta zona, s-au facut niste statistici pana in luna august. Cererile depuse de medici pentru a pleca in strainatate au scazut cu aproximativ 45-50% si sunt foarte multe solicitari pentru a se intoarce in Romania.Din pacate, Ministerul Sanatatii nu poate sa controleze numarul de posturi pe care spitalele le scot la concurs. (...)Repartizarea medicilor zonali este cumva inechitabila - centrele universitare si orasele mari sunt supraaglomerate, in timp ce orasele mici si zona rurala duc lipsa de medici. Vom incerca o centralizare a posturilor, astfel incat sa putem organiza la nivel national aceste concursuri si sa putem repartiza medici echitabil, pe tot teritoriul tarii. Medici pleaca mai putin, doresc sa ramana in Romania", a spus ministrul Sanatatii, citat de Mediafax.De mentionat, insa, ca scaderea numarului de cereri depuse nu inseamna automat si stoparea exodului, deoarece exista posibilitatea unei perioade de timp intre momentul depunerii cererilor pentru a obtine documentele care le-ar permite sa lucreze in strainatate si plecarea efectiva.Cat despre majorarile de salarii, acestea au creat probleme si inechitati inca de la aplicarea Legii Salarizarii, in primavara acestui an. Astfel, la doar o luna de la majorarile uriase, am fost la un pas de greva generala in sistemul sanitar.In plus, problemele persista, pentru ca majorarile de salarii au inghitit bugetele spitalelor. Chiar saptamana trecuta, presedintele Consiliului Judetean Braila, Iulian Chiriac, anunta ca majorarile de salarii pentru cadrele medicale fac sa nu mai fie bani pentru medicamente in spitale, dupa ce au ajuns sa reprezinte 80% din bugetul institutiei."Este adevarat ca, in momentul de fata, Spitalul Judetean, deoarece nu are bani, merge cu medicamente doar pe partea de urgenta. Intr-adevar, nu sunt medicamente gen aspirina, sunt doar cele pe parte de urgenta.A avut loc o discutie intre conducerea spitalului si Casa de Asigurari de Sanatate, pe niste servicii prestate de spital in 2018 pe spitalizarea continua si neincluse in contractul cu Casa, adica servicii suplimentare.Se pare ca Casa Nationala de Sanatate a inteles, este vorba despre o suma de 2,9 milioane lei, bani care vor intra speram cat de repede in conturile Spitalului si vor fi cheltuiti pe completarea stocurilor de medicamente. S-a ajuns in aceasta situatie, deoarece la Spitalul Judetean plata salariilor a ajuns la 80%, in urma maririlor salariale, iar procentul de 20% ramas este foarte mic pentru a acoperi tot ce inseamna cheltuieli cu medicamentele, utilitati", declara saptamana trecuta Iulian Chiriac, citat de Agerpres.Acesta recunoastea ca la nivelul conducerii Spitalului Judetean de Urgenta s-a considerat ca este mai bine sa fie cumparate medicamentele absolut necesare, pentru ca cele uzuale pot fi cumparate de pacienti de la orice farmacie. Chiar daca platesc oricum contributii.A.S.