Ministrul Sanatatii, vizita inopinata la Institutul Marius Nasta: Am avut senzatia ca m-am intors in timp

"Am trait o dezamagire foarte mare, am avut senzatia ca m-am intors in timp. Pacientii nu trebuie sa suporte, pe langa boala, conditiile proaste pe care aceasta unitate sanitara le ofera. Pe langa lipsa dotarilor cu aparatura si mobilier, mizeria m-a deranjat la fel de mult.Nu inteleg blazarea personalului medical, de ce accepta sa-i expuna pe pacienti si pe ei insisi, acceptand aceste conditii de foarte multa vreme. Voi lua urgent masuri pentru ca aceasta situatie sa fie remediata", a declarat Sorina Pintea, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii.Ministrul Sanatatii a sustinut ca trebuie urgent suplimentat personalul care asigura curatenia in pavilionul Zerlendi, care are in componenta trei sectii cu 160 de paturi."De asemenea, cei 8,4 milioane lei solicitati cu siguranta nu sunt suficienti pentru ca toate corpurile de cladire ale Spitalului 'Marius Nasta' sa fie reabilitate, la fel cum nici lampile ultraviolete solicitate nu sunt singurele echipamente necesare pentru dotarea acestui spital. Vom analiza si care vor fi sanctiunile pe care le vom aplica in acest caz", a mai declarat Sorina Pintea, conform comunicatului citat.Potrivit MS, in urma cu doua luni, ministrul Sanatatii a avut o intalnire cu consiliul medical si conducerea Spitalului "Marius Nasta", in care a solicitat intocmirea urgenta a necesarului de dotari si reparatii pentru aceasta unitate sanitara."Ministrul Sanatatii si-a exprimat atunci intentia de a finanta lucrarile de reparatii necesare si achizitia de aparatura, astfel incat sa fie imbunatatite conditiile de cazare si serviciile medicale oferite in acest spital. Necesarul transmis de conducerea Spitalului "Marius Nasta" la Ministerul Sanatatii nu acopera in totalitate nevoile de reparatii si dotare ale unitatii sanitare, de aceea, astazi, ministrul Sanatatii a decis sa se implice personal in intocmirea necesarului de investitii pentru reparatii si achizitie de aparatura medicala necesara", mai releva sursa citata.