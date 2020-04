Orban ii cere ministrului Sanatatii sa o demita pe Pintea de la sefia spitalului din Baia Mare

Tataru: Vom face verificari

Dialogul Orban - Tataru din deschiderea sedintei de guvern:Domnul ministru Tataru. Am vazut ca presedintele CJ Maramures a pus in functie o directoare la spitalul judetean.Am luat legatura si cu prefectul...Solicitarea mea este sa utilizati de prerogativele pe care le-ati dobandit, prin OUG adoptata in baza Decretului privind instituirea starii de urgenta si sa demiteti, daca este adevarat ca acest lucru s-a petrecut, sa demiteti vechiul director care a revenit asupra demisiei si care, din cate am inteles, s-a numit pe sine director medical in spitalul judetean.Da, am luat legatura in Maramures si pregatim procedurile.Precizam ca, intre timp, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea, a informat joi, printr-un comunicat de presa, ca a propus Ministerului Sanatatii suspendarea contractului Sorinei Pintea.Anterior sedintei de guvern, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca se verifica daca este adevarata informatia privind revenirea Sorinei Pintea ca manager la Spitalul din Baia Mare, aceasta fiind sub control judiciar, urmand sa se ia o decizie in accest caz. Asta dupa ce va cere date suplimentare de la Directia de Sanatate Publica judeteana.Intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, despre revenirea Sorinei Pintea in functia de manager la Spitalul Judetean Baia Mare, dupa ce si-ar fi retras demisia, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca MS va evalua situatia si va lua decizii "in consecinta"."Ministerul va evalua situatia si va lua decizii in consecinta.", a spus Tataru.Fostul ministru al Sanatatii,Sorina Pintea, in prezent sub control judiciar pentru luare de mita, si-a retras demisia din functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, inregistrata in 5 martie, si a anuntat ca este in concediu medical.Reprezentantii Consiliului Judetean Maramures au declarat, miercuri, ca Sorina Pintea a obtinut postul de manager al spitalului prin concurs, iar mandatul ii expira in acest an.I.S.