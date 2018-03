Numarul mortilor de gripa a ajuns la 82, dar specialistii spun ca nu e epidemie

Ziare.

Ultimele doua victime sunt un barbat in varsta de 69 de ani din Bihor si o femeie de 93 de ani din Arges. Ambii pacienti aveau conditii preexistente si nu erau vaccinati antigripal."Specialistii declara epidemie, nu Ministerul Sanatatii. Acum, specialistii spun ca nu este epidemie", a declarat Pintea, marti, intr-o conferinta de presa, intrebata daca se impune declararea starii de epidemie din cauza numarului mare de decese din cauza gripei."OMS-ul face evaluari in care pune mai multi parametri - populatia unei tari, dimensiunile, gradul de acoperire vaccinala... In Romania sunt mai multe decese decat anul trecut, dar nu s-a schimbat ordinul de marime. Daca ar fi o crestere brusca a numarului de cazuri, sa fie sute de cazuri, Doamne fereste!, atunci sigur ca-ti pui niste probleme.Dar la o circulatie a virusului cum este cea din acest an, ceva mai mare decat anul trecut, raportat la acest numar de cazuri de viroze si de gripa, nu e un numar mult mai mare de decese, pentru ca avem cu 51% mai multe cazuri de viroze respiratorii. Daca aplicam acelasi parametru la numarul de decese, nu sunt intr-o zona neasteptata.De aia se spune ca numarul de decese... el nu este asteptat, nu asteapta nimeni sa moara lumea. Se stabileste o marja. Daca am spune ca am avut cu 50% mai multe cazuri si cu 300% mai multe decese, atunci iti pui niste probleme, dar daca ai cu 50% mai multe cazuri si cu 50% mai multe decese, atunci este 'asteptat', adica nu e neobisnuit. Diferentele mari fata de sezonul trecut sunt cauzate de faptul ca in sezonul trecut in aceasta perioada deja curba incepuse sa scada. E decalat sezonul cu 2-3 saptamani".Medicul a spus si ca, in perioada urmatoare, se asteapta ca numarul imbolnavirilor si deceselor sa scada sau cel putin sa ramana la acelasi nivel.