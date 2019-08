Pintea a trimis Corpul de Control la Sapoca: Daca este neglijenta, vom actiona in consecinta

Ziare.

"Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a decis trimiterea de urgenta a Corpului de Control al Ministerului Sanatatii pentru a verifica situatia de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca.Din informatiile primite de Ministerul Sanatatii de la Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta si de la conducerea spitalului, in jurul orei 3:30 in aceasta dimineata, unul dintre pacientii internati in sectia de psihiatrie acuti, aflat in salonul cu regim normal, a luat un stativ de perfuzii si a lovit in zona capului pacientii din salonul sau si din unul dintre cele alaturate, unde erau internate femei.In urma agresiunii, au fost 13 victime: 4 pacienti au decedat (3 au decedat pe loc, iar unul dupa ce a fost transportat la UPU Spitalul Judetean Buzau), 3 pacienti sunt raniti cu traumatisme cranio-cerebrale majore si 6 pacienti au traumatisme cranio-cerebrale/ faciale minore", a transmis Ministerul Sanatatii, duminica, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca cei 6 pacienti care au traumatisme craniene minore si faciale vor ramane deocamdata in UPU Buzau.Potrivit Ministerului Sanatatii, in tura din noaptea trecuta, in pavilionul in care s-a intamplat tragedia au fost un medic si sapte asistenti, 3 infirmiere si 2 muncitori pentru supraveghere bolnavi psihici periculosi."Managerul unitatii medicale a declarat ca agresorul era internat pentru probleme cu alcoolul si a lovit victimele fara ca acestea sa apuce sa ceara ajutor", a mai transmis Minusterul Sanatatii.Ultima victima care a fost ranita s-a trezit si a reusit sa alerteze personalul medical."Am cerut o verificare amanuntita si rapida Corpului de Control. Daca este neglijenta, vom actiona in consecinta", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.