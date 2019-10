Pintea, acuzata ca a facut presiuni si intimidari sa ia banii donati la "Daruieste Viata". Cum raspunde ministrul Sanatatii

Pintea: Sa se respecte procedurile legale

Aceasta a povestit pentru Universul.net ca Sorina Pintea le-a spus ca fondurile stranse ar trebui date statului pentru a organiza licitatii pentru construirea spitalului."Intalnirea a avut loc vinerea trecuta si doamna ministru a venit la aceasta intalnire sa ne spuna ca noi ar fi trebuit sa dam acesti bani la bugetul de stat si sa fie organizate licitatii publice. A nu se intelege ca noi n-am organizat licitatii. Noi am organizat licitatii pentru fiecare contract incheiat, respectiv pentru structura spitalului, apoi pentru instalatiile spitalului, a doua parte mare a acestui proiect.Noi am organizat licitatii in plic inchis, plicuri trimise catre casa de avocatura, deschise plicurile in prezenta unui avocat, ofertele fiind analizate de catre o comisie intocmita din principalii nostri sponsori, care si-au trimis persoane specializate pe domeniul pentru care facem licitatia", a declarat Carmen Uscatu."Doar ca doamna ministru ar fi vrut ca acesti bani sa-i inhate dumneaei probabil si de acolo sa se faca un fel de licitatii de-alea care se fac la stat si care dureaza ani de zile si nu se mai intampla nimic", a adaugat ea.Uscatu a precizat ca in doi ani de mandat, ministrul nu a sustinut cu nimic proiectul lor."Exercita intimidari asupra noastra, spunand ca acesti bani ar fi trebuit sa mearga catre bugetul de stat. Pai, asta e problema statului, ca n-are bani sau ca nu este capabil sa construiasca?", a punctat ea.Carmen Uscatu a precizat ca asociatia sa are rapoarte anuale pe site si ca ar vrea sa vada asemenea rapoarte si la Ministerul Sanatatii."Deci in conditiile in care ei fac contracte la secret, noi avem o transparenta pe site, suntem auditati, ei totusi isi doresc acesti bani si pentru ce? E un precedent absolut periculos si as vrea tare mult sa fie intrebata doamna ministru de aceste ganduri", a mai spus Uscatu. Contactata pentru o reactie , Pintea a recunoscut ca a fost vorba despre o intalnire de cateva ore, in care s-au spus foarte multe, dar ca spune ca nu a intimidat pe nimeni si ca nu a spus ca ce fac cele doua femei ar fi ilegal."Nu a fost o discutie legata de asta. A fost acolo, la spital, o intalnire cu Consiliul de Administratie pentru a putea vedea exact care este necesarul pentru aparatura medicala pentru noua sectie de oncologie sau spitalul. Daca se doreste ca acest spital sa fie dotat din bani publici, atunci exista niste proceduri, niste solicitari care se fac pentru finantare, iar spitalul face procedurile de achizitie.Anul acesta spitalul a solicitat 15 milioane de lei, i-au fost alocate 6.800.000 de lei, bani pentru care nu avem inca executie bugetara, deci nu s-a cheltuit niciun ban, si am pus o intrebare: daca acesti 15 milioane solicitati sunt bani pentru aparatura care urmeaza sa doteze spitalul pentru ca s-a spus ca ministerul nu vrea. Si au spus o parte... este o parte, nu este, nu am inteles nimic. Tot ce a fost, am cerut sa se respecte procedurile legale. Deci ca cineva s-a suparat, ca nu s-a suparat...", a spus Pintea.Intrebata insistent asupra acuzatiei potrivit careia cele doua ar face ceva ilegal, Pintea a mentionat ca: "Eu nu am spus asta, au fost discutii de doua ore. Nu, n-am spus. Au fost discutii de doua ore si in aceste discutii s-au spus foarte multe. Nu am spus ca este ilegal, eu nu pot sa decid asta".Nici faptul ca a spus ca banii ar trebui sa ajunga la stat nu a recunoscut Pintea."Eu nu am spus asta. Eu am spus ca doresc ca procedurile si tot ce face spitalul sa respecte legea. Atat", a punctat ministrul.Intrebata daca exista aspecte care ar fi indica o incalcare a legii, Pintea a raspuns: "Deci asta nu o sa pot spune eu. Daca cineva, la un moment dat, va sesiza se va verifica (...) Totul este sa se respecte procedurile legale. Eu nu stiu daca acolo s-a respectat sau nu procedura legala, nu asta m-a interesat.Se construieste un spital. Bun! Au fost solicitari de fonduri pentru aparatura medicala si eu am spus ca trebuie sa se respecte legea. Adica spitalul sa faca solicitarea pentru ca autorizatia de constructie este emisa de spital".