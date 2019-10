Pintea anunta ca s-a dat unda verde proiectului constructiei bancii de sange si plasma

Ziare.

"Hotararea de Guvern prin care se aproba studiul de fundamentare prin care Romania poate construi o banca de sange, plasma, sange si produse derivate din plasma prin demararea unui proiect in parteneriat public-privat, probabil ca in urmatoarea sedinta de Guvern aceasta Hotarare va fi aprobata.. Acest lucru va permite colectarea plasmei, astfel incat ea sa poata fi fractionata si sa asigure pentru Romania necesarul de imunoglobulina si produse derivate din plasma necesare pacientilor.Imi este greu sa va dau termene, asa cum va spuneam e un proiect estimat la 854 de milioane, studiul de fundamentare este facut de catre Comisia Nationala de Prognoza", a spus Pintea, la Parlament.Potrivit ministrului, Ministerul Sanatatii a depus luni o cerere de finantare pentru un sprijin privind infiintarea a doua centre pilot de colectare, proiect care va fi implementat pe o perioada de 16 luni din momentul aprobarii."Apoi, tot vineri, in sedinta de Guvern, vom supune spre aprobare o ordonanta de urgenta de modificare a Legii 282 privind transfuzia, care va face legatura, practic, intre legislatie si acest proiect de constructie a bancii de plasma si sange", a sustinut Pintea.Cele doua centre pilot vor fi in regiunile Nord-Vest si Sud-Vest. Totodata, banca de sange, plasma si produse derivate din plasma va fi la Bucuresti.Pintea a sustinut ca, din datele pe care le are, in Romania exista cantitatea de imunoglobulina necesara pentru pacientii din tara.