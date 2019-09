Pintea anunta verificari la Spitalul din Sighetu Marmatiei, unde oamenii cu dizabilitati sunt tinuti in custi sau legati cu carpe de pat

Ziare.

Ministrul a spus ca personal va face un control la unitatea medicala, care era deja programat."Sunt pacientii unui centru de recuperare aflat la Directia pentru protectia persoanelor cu handicap din subordinea Ministerului Muncii. Eu oricum aveam o vizita programata la Spitalul din Sighet. Am fost la Poiana Mare din judetul Dolj. De la Sighet voi merge la Iasi. Voi vedea exact ce se intampla cu pacientii acelui centru, dar si cu pacientii aflati in Sectia de psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet.Directia de Sanatate Publica este deja acolo si verifica, in limita competentelor pe care le avem, conditiile in care au fost tinuti acesti pacienti. Eu am inteles ca era un spatiu temporar, dar imi aduc aminte ca inclusiv spatiile care se utilizeaza temporar pentru o activitate medicala trebuie sa fie autorizate si trebuie sa fie ocupate cu acordul DSP. Verificam aceste lucruri", a sustinut Pintea la o conferinta de presa.Centrul de Resurse Juridice si Asociatia Tonal a solicitat marti deplasarea si interventia de urgenta a ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, la Spitalul Municipal din Sighetu Marmatiei, aducand in atentie o serie de nereguli constatate la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap (fosta sectie de dermatologie din curtea Spitalului Municipal) si la Sectia de psihiatrie I Barbati din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei.Cele doua organizatii au atras atentia ca la CRRPH Sighetu Marmatiei (centrul din curtea Spitalului Municipal) opt persoane cu dizabilitati psihosociale si intelectuale ar fi inchise in cinci custi, iar unele au fost gasite legate cu camasi si fasii din carpe."Canalizarea se deversa in spatele cladirii, pe sol, generand un miros pestilential de fecale in curtea in care beneficiarii ar trebui sa isi petreaca timpul. Nu exista personal specializat si singurii care ar fi putut desfasura activitati cu cei 30 de beneficiari ai centrului erau o asistenta medicala si trei infirmieri. Singurele informatii disponibile la fata locului erau exclusiv de ordin medical; nu au fost prezentate planurile de interventie psiho-sociala", sunt alte abateri sesizate de CRJ.La Sectia de Psihiatrie I "Barbati" Sighetu Marmatiei, CRJ semnaleaza: "conditii insalubre", aglomerare, lipsa de personal specializat, "subfinantare importanta"; situatii cu risc ridicat de vatamare, autovatamare si agresivitate; "dificultati procedurale majore" in internarea pacientilor, in relatia cu serviciul de ambulanta; terapie exclusiv medicamentoasa (fara programe psihoterapeutice); "dificultati in gestionarea internarilor" nevoluntare; discriminare pe criterii diagnostice prin aglomerarea sectiilor de psihiatrie de la Sighetu Marmatiei, cu cea mai grea cazuistica din Maramures.