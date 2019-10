Pintea declara 9 octombrie "o zi istorica pe care pacientii si medicii o meritau". Deputat USR: E o mare neobrazare!

Deputat USR: Poate era mai indicat sa cereti iertare celor care au suferit si au murit intre timp

"Este o zi istorica pe care pacientii si medicii o meritau. Multumesc celor care au deblocat aceste proiecte. Incepand de maine vom putea trata pacienti aici. Avem personalul necesar, pregatit in centre de specialitate din strainatate. Am aprobat 2 linii de garda si 2 posturi noi pentru medici rezidenti de chirurgie plastica pentru aceasta sectie. Pot spune fara sa gresesc ca sunt primele paturi de mari arsi care corespund tuturor standardelor impuse de tratamentul marelui ars. Saptamana viitoare vom da drumul si sectiei de la Iasi", a declarat Sorina Pintea, potrivit unui comunicat remis de Ministerul Sanatatii.Sectia inaugurata astazi de Pintea insa nu este intr-unul dintre centrele de arsi promise de Guvern, pentru ca acelea nu sunt gata, lucru recunoscut si de ministru, care a acuzat "cauze birocratice" pentru intarzieri. Asa ca, pentru o perioada, va functiona in Casa Austria."Din 2023, marii arsi vor fi tratati in centrul care va fi construit si unde va fi mutat totul dupa finalizarea constructiei. Constructia celor 4 centre de mari arsi este un proiect al Guvernului Romaniei cu finantare de la Banca Mondiala. Si cu aceste noi centre care au fost blocate din cauze birocratice am reusit sa fim astazi in faza de proiectare tehnica si, conform previziunilor consultantilor in trimestrul III 2020 incepe constructia lor", a mai spus Sorina Pintea.Ministerul mai informeaza ca sectia are "5 paturi, toate operationale", dar ca pentru doua dintre ele totusi nu a fost facuta inca receptia, lucru ce se va intampla "in urmatoarea perioada". Intreaga dotare a sectiei a costat, potrivit Ministerului, 1,86 milioane de euro.Ministerul mai precizeaza si ca la acest moment exista 13 paturi pentru mari arsi, 11 la Bucuresti si 2 la Brasov. Cele de la Brasov, insa, au fost facute cu ajutorul donatiilor companiilor private.Declaratiile Sorinei Pintea vin la nici doua saptamani de cand supravietuitorii incendiului din Colectiv i-au adresat o scrisoare deschisa in care ii cereau ca tratamentele sa le fie decontate pe viata pentru ca, parte din suferintele pe care le vor indura tot restul vietii au fost cauzate de neglijenta statului si lipsa de ingrijire corespunzatoare in spitalele din Romania.Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate, a avut o reactie dura la declaratiile ministrului Sanatatii."Nu, nu e o zi istorica pentru Sanatatea din Romania, doamna Pintea. Nu ploua cu paturi pentru marii arsi. Sunt doar cinci paturi, PATRU ANI mai tarziu. Si din cele cinci, doar trei sunt disponibile acum. Celelalte doua asteapta receptia Consiliului Judetean. Trei!5.000.000 de euro pentru 5 boxe/saloane. Si un singur centru de tratament gata din patru.Tot patru ani mai tarziu, lipsesc de pe harta Iasi, Bucuresti, Targu Mures, blocate in diverse stadii. Ati fost surzi si orbi la nevoile oamenilor, nepasatori la indemnul Bancii Mondiale de a cheltui imprumutul de 180 de milioane de euro.Dar cum sa le cheltui cand nu poti sa le furi? Cand nu sunt bani publici? E o mare neobrazare sa spui ca e o zi istorica. Poate era mai indicat sa spuneti, imi cer iertare pentru faptul ca v-am mintit trei ani. Imi cer iertare tuturor celor care au suferit si au murit intre timp, din cauza incompetentei PSD-ALDE. Sa ne bucuram pentru putin, nu? Sa fim fericiti cu ce primim, nu?", a scris pe Facebook Tudor Pop