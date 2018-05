Ministrul Sanatatii: Nu as putea sa spun ca lipsesc vaccinurile, dar stocurile sunt insuficiente

Ziare.

Stocurile de vaccinuri antirujeolic si antihepatitic sunt mici si chiar insuficiente la nivelul tarii, a spus ea, adaugand ca "nu as putea sa spun ca lipsesc".Pintea a adaugat ca, din aceasta saptamana, vaccinul antihepatitic va fi distribuit catre directiile de Sanatate Publica."Vaccinul antirujeolic si antihepatitic in acest moment nu as putea sa spun ca lipsesc. Stocurile sunt mici si insuficiente la nivelul tarii. La antihepatitic, in 24 mai s-au terminat procedurile de testare a acestuia pe teritoriul Romaniei, astfel incat in aceasta saptamana va incepe distributia la directiile de Sanatate Publica. Existau joi 5.000 de doze la nivelul intregii tari.La ROR avem un stoc ceva mai mare, n-as putea sa va dau o cifra exacta, undeva la 7.000 - 8.000 de doze. ROR in aceasta saptamana va fi distribuit, pentru ca la ROR am avut contestatii care s-au incheiat si, in sfarsit, in aceasta saptamana putem distribui. E adevarat, am fost la limita minima a stocurilor", a declarat ministrul la Parlament, unde a participat la un eveniment dedicat problemelor adolescentului, organizat de Asociatia Romana pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF).Intrebata in legatura cu recentul incident de la Iasi, unde o ambulanta s-a stricat in timp ce transporta un pacient, Sorina Pintea a aratat ca nu Ministerul Sanatatii achizitioneaza ambulante, dar a adaugat ca a cerut detalii in acest sens de la secretarul de stat Raed Arafat."Departamentul pentru Situatii de Urgenta, domnul secretar de stat Raed Arafat se ocupa de acest lucru (achizitionarea de ambulante - n.red.) . L-am intrebat si mi-a spus ca sunt contestate toate procedurile de licitatie. O parte sunt deja de la tribunal, dar el considera ca la inceputul lunii iulie vor fi semnate contractele de livrare, astfel incat, in cursul acestui an, livrarile sa se poata efectua peste tot in tara.S-a tinut cont de niste criterii de repartizare a ambulantelor, tinand cont de numarul de pacienti care acceseaza serviciile ambulantei, de vechimea parcului auto", a explicat ministrul Sanatatii.