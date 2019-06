Pintea, despre introducerea unui alt sistem informatic pentru medicii de familie: Exclus. Adica aruncam 100 de milioane de euro?

Ziare.

"Introducerea unui alt sistem - exclus. Adica aruncam 100 de milioane de euro?", declara Pintea, mentionand ca au existat proiecte de pregatire a unor specialisti care sa faca mentenanta sistemului insa acestia au fost pregatiti doar "pe hartie"."Am inteles ca exista o scrisoare deschisa pe care medicii de familie au trimis-o Guvernului, Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in care suntem acuzati de iresponsabilitate. N-as vrea sa comentez aceste afirmatii, doar sa precizez faptul ca nu Ministerul Sanatatii gestioneaza sistemul informatic, nu ministrul Sanatatii. Ministrul Sanatatii a inceput inca de anul trecut o verificare a modului in care a fost contractat si mentenat sistemul.Exista si dosare de cercetare penala. Eu inteleg ceea ce se intampla si imi cer scuze public pacientilor si medicilor de familie pentru disconfortul creat, dar cred ca ar trebui sa aiba o discutie cu cei de la Casa de Asigurari de Sanatate, concreta, pe niste date, astfel incat sa vina si cu niste solutii. Sigur, una din solutii ar fi si debirocratizarea, care a inceput sa fie facuta anul trecut prin chestiuni concrete, va continua anul acesta.Asteptam solutii si de la medicii de familie pentru ca eu personal sunt in legatura cu cativa dintre ei si solutiile propuse, unele dintre ele, le voi promova la nivelul CNAS. Fac inca o data mentiunea, nu Ministerul Sanatatii gestioneaza sistemul informatic", a spus, miercuri, intr-o conferinta de presa, Sorina Pintea.Intrebata daca nu ar fi o solutie introducerea unui alt sistem, Pintea a afirmat: "Introducerea unui alt sistem - exclus. Adica aruncam 100 de milioane de euro?"."Aceste proiecte, care au fost proiecte de suport ale acestui sistem, proiecte cu finantare europeana, trebuiau sa pregateasca persoane care sa menteneze sistemul, in fiecare judet. Oamenii acestia au fost pregatiti pe hartie si nu stiu sa o faca", a adaugat ministrul Sanatatii.Ea a spus ca o solutie propusa de un medic de familie cu care discuta ar fi inregistrarea offline a serviciilor per capita."De exemplu daca dai un concediu medical inregistrezi online, n-ar fi atat de interesant, sau daca dai o adeverinta unui pacient, e un serviciu per capita. Ar fi o solutie sa nu le inregistram pe acestea online, sa le inregistram offline. Ar fi solutii. Dar sunt specialisti care trebuie sa vina cu solutiile. Cardul de sanatate are mentenanta, reteta electronica are mentenanta in proceduri, adica e procedura de achizitie. Asta ma intreb si eu, unde sunt specialistii ca am pregatit o mie de specialisti prin proiectele acestea?", a mai spus Pintea. Medicii de familie au reclamat ca sistemele informatice pe care le utilizeaza sunt in colaps , ceea a ce ii obliga sa faca ture de noapte pentru a putea valida documentele necesare, solicitand imperativ rezolvarea acestor probleme.Ei relateaza ca documentele emise la un cabinet de medicina de familie (bilet de trimitere, reteta electronica) trebuie validate in termen de maximum 72 de ore, insa au fost situatii in care pe o perioada de 3 zile sistemul a functionat adunat 2-3 ore. Multi dintre medicii de familie se trezesc noaptea pentru a valida documentele de peste zi, sperand ca sistemul este mai accesibil in aceasta perioada a zilei. Tot in aceasta perioada a zilei medicii de familie incearca si daca au noroc reusesc sa faca raportarile lunare obligatorii catre CNAS.Medicii de familie sustin ca, in urma unei monitorizari interne a sistemului, a rezultat ca acesta a functionat de nota 0,33.