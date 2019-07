Pintea, despre "pacientii acoperiti" : Nu este o vanatoare de vrajitoare, nu terorizam pe nimeni

Ziare.

Intrebata, joi, la Bistrita, ce parere au medicii despre ideea ca activitatea din spitale sa fie verificata de pacienti "sub acoperire", Sorina Pintea a spus ca a discutat cu acestia despre acest proiect si ca nu a simtit ostilitate."Nu am simtit ostilitate, cum, de altfel, nu am simtit ostilitate la 90 la suta din medicii cu care am povestit si cu care am discutat acest lucru. Va imaginati ca in momentul in care ministrul Sanatatii ia o decizie adaptata strategiei anticoruptie nu o face nediscutand cu corpul medical inainte.Deci am avut aceste discutii si am spus-o foarte clar: nu este o vanatoare de vrajitoare, nu terorizam pe nimeni, pur si simplu vrem sa se respecte legea. Suntem sistemul public de sanatate in care statul roman investeste, anul trecut majorarea salariala, anul acesta dotarea cu echipamente medicale nu cred ca mai putem vorbi despre conditionarea directa sau indirecta a actului medical", a afirmat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii a precizat, raspunzand unei intrebari, ca cei care vor sa dea bani medicilor pot sa-si arate recunostinta dupa efectuarea actului medical, iar salariile cadrelor sanitare au ajuns la un nivel la care "nu mai este nevoie ca pacientii sa le completeze veniturile".