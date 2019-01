Ministrul Pintea, despre scandalul apei din Bucuresti: Nu am spus niciodata ca nu este potabila

Ziare.

"Am primit mai multe sesizari de la cetatenii din sectoarele 5 si 6 ale Capitalei cu privire la calitata apei, in sensul ca prezenta un miros puternic de clor si de metale grele. In acel moment, conducerea DSP a luat legatura cu Apa Nova comunicandu-i aceste aspecte. Si cerandu-i sa posteze pe site amanunte si buletine de analiza din data de 29 ianuarie.Inspectorii Directiei de Sanatate Publica au prelevat probe. S-a constantat o depasire a nivelului de clor peste limitele admise. Acest lucru a fost comunicat Apa Nova cu o adresa prin care i se cerea sa posteze pe site ca depasirile de clor sunt peste limite si ca se recomanda nefolosirea apei. Lucru care nu s-a intamplat.Directia de Sanatate Publica a informat Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii a convocat specialistii care au consultat ghidul OMS fiind constienti ca trebuie sa informam locuitorii din Sectorul 5 si Sectorul 6 care este rezultatul", a spus Pintea.Ministrul a explicat ce categorii de persoane ar putea fi afectate daca ar consuma aceasta apa."Am transmis in comunicat ca, daca populatia consuma apa cu un nivel depasit de clor, acest lucru nu influenteaza asupra sanatatii pe termen lung sau scurt, dar celor care au alergii, astm, boli rare le provoaca disconfort sau poate provoca agravarea simptomelor si am recomandat populatia, nu am obligat, sa nu foloseasca apa.Am considerat necesar ca fiecare trebuie sa ia o decizie cunoscand faptele", a adaugat Sorina Pintea.Ministrul a spus ca dureaza mai mult timp pana cand sunt gata toate rezultatele si ca ei dispuneau doar de cele preliminarii."Pentru testarea unor metale grele si microorganisme dureaza un anumit timp. Nu am spus nicio clipa ca apa nu este potabila. Directia de Sanatate Publica dimineata (miercuri - n.red.) a prelevat probe in Sectorul 3, acolo nu au fost probleme si au comunicat", a adaugat ea, precizand ca din punctul sau de vedere Ministerul Sanatatii a fost responsabil si a comunicat exact ce s-a intamplat.Cu putin timp inainte de conferinta Sorinei Pintea, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca a trimis Corpul de Control la Apa Nova sa verifice daca a fost sau nu depasita doza permisa de clor din apa de la robinet a bucurestenilor.Edilul a facut un apel la institutiile statului sa stabileasca daca informatiile raspandite in cursul zilei de miercuri sunt adevarate sau au avut scopul sa alerteze inutil populatia.