Pintea, despre transplantul pulmonar: Am semnat acordul cu Ungaria, discutam conditiile tehnice

Ziare.

com

"Acordul cu Ungaria va avea in spate niste conditii tehnice specifice, avem un grup de lucru format din dr. Radu Zamfir, dr. Narcis Copca, dr. Andrei Lesan de la Cluj, stabilesc conditiile tehnice in care se vor realiza aceste schimburi. Noi dorim ca la sfarsitul lunii iunie sa putem semna acest acord tehnic, astfel incat sa putem da drumul la colaborarea propriu-zisa.", a declarat Sorina Pintea la Digi 24.Ea a mentionat ca luna viitoare va merge la Roma pentru a discuta un acord cu Agentia Nationala de Transplant din Italia, tot pentru transplantul pulmonar."Este nevoie de aceste acorduri pentru a putea avea o solutie de backup pentru pacientii nostri aflati pe lista de asteptare si care nu vor avea la timp organele", a precizat Pintea.Ministrul a mai spus ca in urma cu o luna a cerut intr-o scrisoare adresata Eurotransplant ca Romania sa fie primita in etapa a doua a candidaturii."Romania, ca sa poata trimite pacientii spre a beneficia de un transplant pulmonar, de asta vorbim in mod special, intr-una din tarile UE, trebuia sa dea niste plamani la schimb, iar noi anul trecut aveam o restanta de 24 de organe. (...) Am avut o intalnire oficiala cu board-ul Eurotransplant (...) in urma cu o luna, am cerut intr-o scrisoare adresata Eurotransplant sa fim primiti in step-ul II, pentru ca sunt niste pasi pe care trebuie sa ii faci pentru a deveni membru, adica sa ne gasim o tara, o clinica care sa preia pacientii nostri, ai caror medici sa vina sa opereze aici si noi am propus Hanovra (...).Pasul acesta ne ajuta in transplant - in momentul in care noi avem un pacient si ei au un organ care ar fi disponibil la acea clinica cu care noi vom avea legaturi, atunci pacientii nostri pot fi transplantati acolo, dar in acelasi timp si noi trebuie sa avem aceste organe. Merg acolo si donatorul, si primitorul", a explicat Sorina Pintea.Ea a precizat ca "in acest moment pe lista transplantului pulmonar sunt 31 de pacienti"."Avem nevoie de donare, Biserica Ortodoxa Romana sprijina acest lucru, (...) dar din pacate mai sunt preoti care ii sfatuiesc pe apartinatori sa refuze donarea, fiind una dintre cele mai mari probleme. Celelalte probleme sunt lipsa increderii si poate durerea momentului - unii nu vor sa accepte ca, atunci cand cineva este in moarte cerebrala, pleaca", a spus Pintea.