Pintea l-a pus sef la Agentia de Transplant pe medicul Radu Zamfir, care a supravietuit tragediei din Apuseni

"Noul director executiv al ANT, dr Radu Zamfir, este doctor in medicina, atestat in chirurgie hepato-bilio-pancreatica si chirurgie oncologica si detine o diploma europeana de transplant pentru prelevare multiorgan.Dr.Radu Zamfir a fost formator in cadrul unor proiecte europene dedicate transplantului de organe, recum 'Educatia medicilor in domeniul transplantului' si 'Dezvoltarea competentelor in transplant'.De-a lungul carierei sale dedicate activitatii de transplant, dr. Radu Zamfir a primit mai multe distinctii, printre care si o Diploma de excelenta pentru contributia deosebita si implicarea in dezvoltarea activitatii de transplant hepatic in Romania", se arata intr-un comunicat remis de Ministerul Sanatatii.Printre atributiile directorului executiv al ANT se numara reprezentarea Agentiei in relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, aprobarea regulamentului de ordine interioara si normele privind disciplina tehnologica si administrative, acreditarea si reacreditarea centrelor de transplant, autorizarea importului si exportului de organe, tesuturi si celule de origine umana destinate transplantarii la om sau supravegherea sistemului de calitate, securitate sanitara si trasabilitate a organelor, tesuturilor si celulelor de origine umana destinate transplantarii.Fosta sefa a ANT era Alexandra Anca Muresan si fusese numita in functie in iulie 2018, dupa ce Pintea l-a demis pe Radu Deac de la conducerea institutiei. La acel moment, deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a facut denunturile si dezvaluirile care au dus la ancheta in cazul Lucan, spunea ca aceasta este un bun profesionist."Ce stiu eu despre acest medic sunt urmatoarele: nu este spagara, a fost un permanent ghimpe pentru seful Clinicii Chirurgie 3, profesorul Iancu, un alt Lucan perfid si ticalos. Este si un organizator foarte bun, fin cunoscator al sistemului sanitar. Inainte de orice, cei apropiati spun despre ea ca este un om integru si hotarat", spunea Ungureanu.In ce-l priveste pe medicul Zamfir, acesta este unul dintre pasagerii avionului pilotat de Adrian Iovan, care s-a prabusit in Muntii Apuseni in ianuarie 2014 in timpul unei misiuni medicale.Autoritatile au intervenit atunci in circa sapte ore, dupa ce Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si Romatsa au localizat gresit epava. Dintre cele sapte persoane aflate in aeronava, pilotul Adrian Iovan si rezidenta Aura Ion au murit, iar patru medici si un copilot au fost raniti.Zamfir a fost singurul apt si a incercat sa ii ajute pe cei care nu se puteau misca din cauza ranilor. El a fost si cel care a anuntat prabusirea la 112 si a dat SMS-uri pentru a ajuta la localizare.