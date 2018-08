Pintea: La un concurs pentru asistente medicale, noua din 10 candidati nu au stiut sa se spele pe maini

Ziare.

"Am participat la diverse seminarii si conferinte. La Palatul Parlamentului a fost o conferinta, 'Maini curate'. Un spital din Brasov este cel mai curat din Europa si a promovat acest program, 'Maini curate'. (...) Exista niste indicatori, care se refera si la aceasta actiune, pentru ca spalatul mainilor presupune o anumita procedura. La un moment dat, la un concurs pentru asistente medicale in spital, unul dintre subiecte la proba practica a fost spalatul pe maini.Am urmarit cu interes acel concurs pentru ca probele practice erau ceva nou si se refereau inclusiv la abilitatile asistentilor medicali. Din 10, noua nu au stiut sa se spele pe maini, pentru ca exista o procedura specifica. Bun, esti angajat intr-un spital, dar exista niste proceduri", a declarat ministrul Sanatatii Sorina Pintea, miercuri, cu ocazia prezentarii raportului de bilant la sase luni de mandat.Ea a explicat ca implementarea acestor proceduri tine de directorul de ingrijiri, iar in ceea ce priveste controlul, de acesta se ocupa Directia de Sanatate Publica.