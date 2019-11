Pintea neaga acuzatiile fondatoarelor Daruieste Viata: S-a spus ca nu vrem sa dam bani. Am dat un RMN peste care ploua

Ziare.

com

Ministrul recunoaste ca discutiile au fost tensionate, dar spune ca acest lucru este normal la astfel de sedinte de lucru. Pintea neaga orice acuzatie si spune ca ceilalti participanti la sedinta pot sa confirme varianta sa."Intalnirea a fost organizata cu scopul de a sprijini si a intreba ce se intampla cu anumite chestiuni. De exemplu, de ce nu e montat RMN-ul aprobat acum 2 ani si livrat din 20 martie 2019, care nici in acest moment nu functioneaza pentru ca ploaia de azi-noapte l-a inundat.A costat 3 milioane de lei, e luat prin Banca Mondiala si noi trebuie sa dam explicatii Bancii Mondiale de ce am achizitionat si n-am montat. (...) S-a spus ca nu vrem sa dam bani pentru aparatura. Am dat un RMN peste care ploua in acest moment", a spus Sorina Pintea.In ce priveste achizitionarea celor doua aparate de radioterapie prin programul cu Banca Mondiala, Pintea sustine ca problemele ar fi la conducerea Spitalului Marie Curie."Grupul tehnic de lucru al Bancii Mondiale a luat in discutie aceasta problema in urma unei adrese pe care in aprilie 2018 spitalul o face ministerului, prin care informeaza ministerul ca in luna aprilie 2018 va incepe constructia, termenul de finalizare e de 9 luni, iar aparatele vor putea fi instalate in decembrie 2018. Ni se spune ca laboratorul nu ar fi eficient si ar trebui sa asiguram si accesul adultilor.In urma acestei adrese, a avut loc o sedinta a grupului de lucru la care de obicei ministrul nu participa, nu e membru, nu e invitat. Dar in sedinta de lucru din 04.06.2019 ministrul Sorina Pintea a fost prezent si a prezentat dorinta celor de la Marie Curie.Grupul tehnic de lucru spune ca a luat cunostinta de doleanta spitalului, dar doreste o analiza. Pe 03.07.2019 directorul de implementare trimite adresa spitalului in care soclicita aceste date.Din 3 iulie pana in octombrie nu am mai primit absolut nimic de la spital. Pe 22 octombrie, Razvan Vieru de la Banca Mondiala solicita din nou aceste date, pentru ca programul cu Banca Mondiala se va incheia", a sustinut ministrul Sanatatii.Intrebata din nou daca s-a pus problema ca asociatia sa predea banii din donatii pentru a face licitatii pentru aparatura, Pintea a spus ca "statul roman nu se poate implica in a gestiona bani privati, dar are obligatia sa se implice in gestionarea banilor publici si cand trebuie sa faca o investitie trebuie sa se asigure ca totul e in regula"."Am fost 15 persoane acolo, orice as spune e de prisos, intrebati-i pe cei care au fost acolo. Nu stiam nici eu, nici ceilalti ca e vorba de 26 de milioane (banii din donatii - n.red.). Niciodata nu s-a pronuntat o cifra. Au fost 3 ore de discutii, tensionate pe alocuri, in contradictoriu, care in final, spun eu, au dus la ceva bun. (...)Este o initiativa extraordinara sa construiesti un spital. Eu stiu ce inseamna proceduri. Ma bucura cand cineva din zona privata face, pentru ca poate sa faca mai repede decat statul", a mai spus Pintea.