Pintea: Rezidentiatul s-ar putea organiza daca Iohannis numeste un ministru interimar pentru doua zile

Ziare.

com

Ministrul interimar al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, duminica, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca au fost foarte multe discutii in spatiul public legate de examenul de rezidentiat, dar acesta nu poate fi organizat in lipsa unui ministru al Educatiei."Nu avem un ministru interimar al Educatiei, nu am avut pentru ca presedintele nu a numit acest ministru, nu si-a indeplinit obligatia constitutionala. (...) Din punctul nostru de vedere, Ministerul Sanatatii si-a respectat toate atributiile pe care le are in organizarea examenului de rezidentiat, exact ca si in ceilalti ani.Pana la urma, cu siguranta este o problema pentru ca in afara de actele normative pe care trebuia sa le promovam, mai exista un act normativ care spune ca suntem obligati sa organizam acest concurs in trimestrul 4 al fiecarui an", a declarat Sorina Pintea.Aceasta a pus ca s-ar putea organiza examenul daca presedintele numeste un interimar la educatie."Presedintele poate sa numeasca un ministru interimar pentru doua zile, astfel incat aceste ordine sa poata fi semnate", a ma spus ministrul interimar al Sanatatii.Exemenul de rezidentiat se organizeaza in baza a sapte ordine de ministru, intre care trei sunt comune Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei.Initial, examenul a fost stabilit pentru 17 noiembrie, fiind reprogramat pentru 8 decembrie Sorina Pintea a declarat recent ca nu exclude o noua amanare a examenului, in lipsa unui Guvern nou instalat sau in lipsa unui interimar la Ministerul Educatiei.