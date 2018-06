Pintea spune ca am primit 225.000 de doze de vaccin hexavalent. Va fi distribuit de luni

Ziare.

com

"Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale. Reluarea competitiei a fost contestata de foarte multe ori, modificandu-se procedurile Legii achizitiilor; cred ca lucrul acesta se va rezolva, dar in acest moment, a fost ultimul vaccin care trebuia sa intre, hexavalent, 225.000 de doze", a precizat ministrul Sorina Pintea.Vaccinul hexavalent asigura imunitate impotriva hepatitei B, a tetanosului, difteriei, tusei convulsive, poliomielitei si a pneumoniei cu haemophilus influenzae. El trebuie administrat sugarilor in trei transe - la doua, patru si 11 luni. Vaccinul se regaseste in programul national de imunizare al Ministerului Sanatatii, este achizitionat de acesta si distribuit medicilor de familie prin directiile de sanatate publica.Ministerul Sanatatii anuntase pe 6 iunie ca pana la sfarsitul lunii directiile de sanatate publica vor primi 225.000 de doze de vaccin hexavalent pentru a fi distribuite medicilor de familie.