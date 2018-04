Pintea spune ca scaderile de salarii din Sanatate nu sunt "atat de dramatice" si s-au gasit solutii

Ziare.

com

Ea sustine ca nu este in regula ca la unele spitale sa se acorde sporuri maxime personalului, in timp ce pacientilor li se cere sa vina de acasa cu medicamente si seringi."Este vorba de o majorare clara a salariilor din sanatate pentru personalul medical, medici si asistenti medicali. In urma aplicarii legii salarizari incepand cu 1 martie, aproximativ 90% din personal a beneficiat de cresteri substantiale si stau dovada fluturasii de salariu, statisticile oficiale, precum si ceea ce se aude si prin media, cu siguranta. Exista o anumita categorie care nu a beneficiat de cresteri salariale, ale salariului de incadrare pana in 2022. Pentru aceasta categorie au existat intr-adevar niste scaderi, dar nu atat de dramatice pe cat s-a vazut, pentru ca eu chiar am evaluat aproape fiecare spital din Bucuresti al carui personal a fost in strada la protest. Scaderile nu erau atat de dramatice si pentru care am gasit solutii", a declarat Sorina Pintea marti seara intr-o interventie la RTV.Ministrul Sanatatii a subliniat ca acordarea sporurilor tine de managementul unei unitati sanitare si, conform legislatiei in vigoare, exista un procent al sporurilor in care trebuie sa se incadreze si ca trebuie sa fie un echilibru intre angajati in ceea ce priveste acordarea sporurilor."Pana la urma, daca ne-am permis sa luam sporuri maxime, ne-am permis un procent al cheltuielilor de personal de peste 80% la unele spitale, atunci ma intreb cum am tratat pacientii, am avut bani de medicamente, de materiale sanitare? Si poate acum pot sa-mi explic de ce la unele spitale pacientilor li se cerea sa aduca de acasa si medicamente si seringi", a spus ministrul Pintea.Pe de alta parte, ea a subliniat ca sunt si multi medici multumiti de cresterile de salarii si ca, desi acestia nu au vorbit public despre sumele pe care le incaseaza, unii i-au transmis mesaje personale de multumire.Pintea a mai precizat ca va continua sa mearga incognito in spitale, pentru ca e normal sa vada ce se intampla in sistem si astfel isi poate da seama ce anume trebuie sa se corecteze."Am sa merg in continuare (incognito - n.r.), pentru ca mi se pare normal. Categoric, cand merg in calitate oficiala, lucrurile sunt altfel, sunt constienta. Voi merge si in calitate oficiala, e normal sa o fac, dar la fel voi continua sa merg si incognito, pentru ca e normal sa vad ce se intampla in sistem, ca sa stiu ce sa corectez, sa stim ce sa corectam", a adaugat ministrul.Sorina Pintea a subliniat ca prin majorarea salariilor personalului medical, prevazuta in programul de guvernare, medicii pot sa profeseze in tara in conditii mult mai bune de salarizare si, astfel, sa nu mai plece in strainatate."Ca sa avem o medicina performanta avem nevoie de medici. Pana la urma, medicul este conducatorul echipei medicale si in sfarsit ii recunoastem meritele rasplatindu-l, pentru ca, sa fim seriosi, cu salariile pe care le aveau era destul de greu sa-i tii si in tara, sa le ceri si performanta. Acum avem un motiv in plus, avem salarii de nivel european sau aproape de nivel european, putem incepe sa facem performanta, dotam spitalele ca sa avem cu ce sa lucram, deci putem incepe sa facem performanta. Vom face indicatori noi de management, pentru ca ne dorim echipe manageriale performante", a spus ministrul Pintea.Ea a adaugat ca problemele din sistemul de sanatate "intr-adevar sunt cronice", dar in primul rand trebuie ca aceste probleme sa fie recunoscute pentru a putea fi rezolvate. Nu in ultimul rand, ministrul a vorbit despre nevoia de schimbare a mentalitatilor in legatura cu sistemul de sanatate."Avem nevoie sa schimbam mentalitati, dar nu doar la nivel declarativ, cu totii trebuie sa ne implicam; si noi, ca pacienti, ca apartinatori, va trebui sa ne schimbam mentalitatile, nu numai cei din sistemul medical, angajatii", a punctat ministrul Sanatatii.