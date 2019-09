Pintea trimite Corpul de control sa eficientizeze Spitalul de urgenta Craiova

Ziare.

Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, s-a intalnit, luni, cu sefii de sectie si echipa de conducere a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Sanatatii (MS)."Lipsa de comunicare dintre partea medicala si cea administrativa, lipsa de disciplina si de organizare, proceduri greoaie fac ca aceasta unitate sanitara sa tina prima pagina a ziarelor. Au fost cazuri care nu fac cinste acestei zone. Oltenia si locuitorii Craiovei merita un altfel de spital", a declarat PinteaDe-a lungul timpului, Ministerul Sanatatii a trimis mai multe echipe de control la aceasta unitate, rezultatele fiindu-le prezentate sefilor de sectie."Am discutat despre programul de oncologie si cardiologie, despre tromboliza. Scopul nostru nu este sa "taiem capete", sa schimbam manageri sau directori medicali. Dar vreau ca pacientii de aici sa beneficieze de asistenta medicala pentru ca merita si pentru ca aici sunt medici foarte bine pregatiti profesional", a declarat ministrul Sanatatii.In urma discutiilor, Sorina Pintea a luat decizia ca seful Corpului de Control din cadrul Ministerului Sanatatii sa realizeze impreuna cu o echipa o analiza asupra modului in care trebuie reorganizata unitatea in vederea eficientizarii.Ministerul Sanatatii a alocat, in acest an, 20 de milioane de lei spitalului pentru achizitia de aparatura medicala."Din pacate, executia bugetara la ora aceasta este de doar 10%. Nu este normal ca din 3 aparate Computer Tomograf sa nu functioneze niciunul. Craiova nu are citostatice care se gasesc in alte orase mai mici deoarece achizitiile nu se fac la timp, termenele de livrare sunt 5 zile in loc de 72 de ore, sunt sincope in aprovizionare fara ca nimeni sa raspunda. Trebuie o analiza si a resursei umane si a modului in care sunt scoase posturile la concurs", a mai spus ministrul.Potrivit MS, in luna octombrie se va pune in functiune aparatura medicala din sectia de radioterapie achizitionata prin programul finantat de Banca Mondiala.