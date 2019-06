Pintea vrea ca gestionarea Registrului National de Transplant, serverele si softul, sa fie in custodia STS

Ziare.

"Am propus si Consiliul Stiintiific a aprobat ca gestionarea Registrului National de Transplant, serverele si softul, sa fie in custodia STS, ca sa nu mai existe nicio discutie vis-a-vis de SRL-urile care gestioneaza aceste lucruri", a spus Sorina Pintea, miercuri, intr-o conferinta de presa.Pintea a spus ca nu vede motivul pentru care o persoana din Agentia Nationala de Transplant sa poata acces oricand Registrele regionale, care sunt gestionate de coordonator si fiecare pacient are o parola cu care poate intra si vedea statusul dosarului sau."Dar publicarea criteriilor de alocare pe site pentru mine este esentiala (...) In ceea ce priveste Registrul, eu am optat sa fie preluat de STS, vom avea o discutie in acest sens", a completat ea.