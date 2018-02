Rara avis la PSD: bunul simt

Ziare.

Pana aici, nimic neobisnuit, numai ca, la intoarcere, doamna ministru Pintea a facut o declaratie-soc, una cum n-am mai observat-o niciodata la vreun alt demnitar al coalitiei aflata la putere in Romania:Hai ca-i buna! Asta, ca altii au cifre mai bune decat ale noastre si ca, pentru vaccinari, Albania, Bulgaria sau Muntenegru duc campanii de promovare agresive, intr-un stil pe care noi nu-l reusim, nu seamana deloc cu ce sunt in stare sa declare oficialii nostri despre noi insine.Daca primea dl Dragnea sau dl Tariceanu o asemenea informatie, imediat ar fi dat replica: suntem stat suveran, numai noi stim exact cum stam, iar voi, ceilalti, care trageti cu ochiul in curtea nostra, sunteti gresit informati. Va trimitem alaturat o informare scrisa chiar de noi in limba noastra si tradusa pentru voi, in limba voastra.Cam tot asa ar fi raspuns si dl Ion Iliescu acum peste un sfert de veac, pentru ca, sub acest aspect, nu s-au prea schimbat multe in capetele noastre social-democrate. Si nu ca as fi malitios, dar parca nici cei de dinaintea dlui Iliescu nu s-ar fi caznit sa dea un raspuns mai dihai.Toata stima pentru pozitia doamnei ministru Sorina Pintea, pe care o pretuiesc pentru sinceritate, corectitudine si chiar spirit european. Atata doar ca, asa cum mi se pare mie, dumneaei nu prea cunoaste inca obiceiurile casei. La noi, gunoiul nu-l pune la vedere decat opozitia. Cei de la putere il pun la pastrare sub pres. Altfel, s-ar putea supara "daddy" si asta dauneaza grav sanatatii.Mai citez o data, pentru ca nu-mi vine sa cred: "Mi-a fost rusine". Si mie mi se face rusine, cand ma gandesc ca Romania era data exemplu candva in Balcani pentru reusita vaccinarii antivariolice, iar astazi primim lectii de la Albania si Muntenegru.In ultimii ani, ministrii Sanatatii au tot fost apostrofati de premieri si evidentiati in presa pentru carente la vaccinarea populatiei, dar niciunul n-a recunoscut ca i-ar rosi obrazul.De altfel, n-am auzit niciodata pe cineva din combinatia PSD +ALDE ca s-ar fi rusinat pentru un motiv oarecare. Pur si simplu, in coalitie nu se rusineaza nimeni de nimic si nu roseste orice s-ar intampla. Rosea cumva doamna Olguta Vasilescu, atunci cand salariile scadeau, in loc sa creasca, asa cum promisese?Le-a zis cumva aceeasi dna Olguta vreun "pardon" celor carora nu li se mai dubleaza salariile, conform promisiunilor, desi altora li se tripleaza pe sest, fara sa le fi promis nimeni nimic?Si-a cerut cumva dansa scuze de la cei carora fluturasul, in loc sa le aduca bani la salariu , le-a venit "pe minus", respectiv cu obligatia sa aduca ei bani de acasa, ca sa-si poata lua statul partea leului?L-a auzit cineva pe dl Tariceanu cerandu-si scuze de la romani dupa ce-i asigurase ca acciza pe carburanti nu va urca pretul la pompa si dupa ce pretul a urcat in draci, iar presedintele ALDE se facea ca ploua?Si-a cerut iertare vreun ministru al finantelor - si s-au schimbat destui - pentru scumpirea gazelor, a curentului, legumelor, fructelor painii, a intretinerii la bloc sau a ratelor la banca, desi programul de guvernare nu spune o iota despre asa ceva?Si-a cerut scuze dl Dragnea, dupa ce s-a facut de rasul curcilor, matrasindu-si propriul premier, pentru ca apoi sa se faca si de rasul gainilor inlocuindu-l pe cel de al doilea, iar acuma tocmai il experimenteaza pe al treilea premier, in laboratorul cu romanii pe care si i-a facut cobai?Si-au pus cumva cenusa in cap cei doi sefi de Camere, cerandu-si scuze de la mai marii euroatlantici, pe care i-au tratat nedelicat, cand afirmasera ca acestia nu sunt bine informati despre statul de drept, asa cum a ajuns la noi?Vadit lucru, nu polititea, nu bunele intentii, nu manierele distinse sau scuzele sunt punctele forte ale social-democratilor romani. Scuzele sunt o exceptie pe care o incearca doamna ministru al Sanatatii.Ar fi un mare succes daca i-ar invata si pe altii cum sa-si ceara scuze, atunci cand este cazul, desi ma indoiesc. Pun pariu ca o invata rapid ceilalti cum sa nu-si ceara.