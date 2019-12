Rise Project: Cadoul de adio al Sorinei Pintea pentru industria farmaciilor-fantoma

Ziare.

Orasul sta prea bine la acest capitol, existand deja o farmacie la 3.500 de locuitori, potrivit Rise Project.Problema este ca una dintre aceste autorizatii a fost deja scoasa la vanzare. Cei care au reusit sa faca rost de ea in luna octombrie nu vor sa o foloseasca pentru a administra, in baza ei, o farmacie, ci pentru a obtine sume de bani fabuloase.Jurnalistii de la Rise au negociat un pret pentru autorizatie cu vanzatorul, cea mai mica suma ceruta de acesta fiind 235.000 de euro.Prin extrapolare, sapte autorizatii ar putea fi vandute cu 1,645 de milioane de euro.Sursa citata noteaza ca trei astfel de autorizatii apartin lantului Catena.Contactata pentru a lamuri situatia, Sorina Pintea a sustinut ca pragul maxim al numarului de farmacii admise in Vaslui nu fusese inca atins, astfel ca a eliberat aceste documente.Insa mai e o problema: faptul ca cifrele despre populatie se bat cap in cap, iar acestea conteaza in momentul in care se decide eliberarea unei astfel de autorizatii.La ultimul recensamant national (2011) in Vaslui, au fost numarate 55.400 de persoane, insa astazi, la Biroul de Evidenta a Populatiei, sunt inregistrati circa 140.000 de vasluieni.Asta inseamna ca populatia creste doar pe hartie, dar nu si in realitate, iar numarul farmaciilor din Vaslui il depaseste pe cel necesar...O alta ciudatenie remarcata de cei de la Rise este faptul ca titularul autorizatiei pe care a simulat ca o cumpara este o firma nou infiintata, in martie 2019, numita Biamafarm SRL.De asemenea, din cele 7 autorizatii emise, doar 4 au fost publicate pe site-ul MS, desi ministerul are obligatia sa faca publicecererile de autorizare pe care le primeste, chiar inainte de a analiza dosarele.