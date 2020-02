Sorina Pintea a fost arestata preventiv UPDATE

UPDATE 21:00

Decizia a fost luata de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata. Sorina Pintea a fost adusa sambata dupa amiaza in Bucuresti, dupa ce procurorii au finalizat cercetarile si au decis sa emita mandat de retinere pentru 24 de ore.Fostul ministru PSD din guvernul Dancila este acuzat de luare de mita in forma continuata. Denuntatorul din dosar a sustinut ca Sorina Pintea ar fi primit bani in doua transe, mai intai 10.000 de euro si apoi 120.000 de lei. Banii, marcati de DNA, reprezentau 7% din valoarea unui contract de achizitie pentru spitalul din Baia Mare, pe care il conduce.- Conform referatului intocmit de procurorii DNA, "din comunicarea purtata (.....) in biroul SORINEI PINTEA de aceasta si de suspectul (.....), rezulta fara dubiu, faptul ca SORINA PINTEA cunostea foarte bine, (.....) nu doar ca in punga neagra cu inscriptia '(.....)' primita de la (.....) se aflau bani, ci si cuantumul exact al acestei sume. Totodata, in comunicare SORINA PINTEA spune clar ca ea nu a fost de acord cu un procent de 3% din contract si recunoaste ca a propus un procent de 7% din contract, procent care de altfel a si fost adus la cunostinta de intermediarul(...)", scrie pe Facebook jurnalista Ionela Arcanu. Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, a fost retinuta , sambata dimineata, pentru 24 de ore."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 februarie 2020, a inculpatei Pintea Sorina, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, judetul Maramures, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata", se arata in comunicatul DNA.Potrivit procurorilor, in perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, Sorina Pintea, in calitate de manager al spitalului "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit.Banii reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect "proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente", incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala.C.B.