Sorina Pintea, despre hotii de pe ambulante din Corabia: Este putin hazardat sa spunem ca au fost decese din aceste motive

Ministrul Sanatatii spune, insa, ca aceasta ipoteza este "hazardata"."Este o situatie care ne pune intr-o postura dificila, in sensul ca cei de la Ambulanta Corabia au trebuit sa-si ia toate masurile astfel incat sa asigure turele. Serviciul de Ambulanta trebuie sa functioneze.Eu astept finalizarea anchetei, cred ca e prematur sa spunem ca au fost decese din cauza intarzierilor sau intarzierilor voite, astept finalizarea anchetei, in acelasi timp, noi vom sesiza Colegiul Medicilor vis a vis de afirmatiile procurorilor, repet este putin hazardat in acest moment sa spunem ca au fost decese din aceste motive", a spus Sorina Pintea, miercuri, la Digi24.Pintea nu are nicio indoiala ca s-au furat carburanti la Serviciul de Ambulanta Corabia, pentru ca "ne-am obisnuit, asa, cu totii sa ciupim"."Pana la urma, eu spuneam ca managerii, directorii de Ambulanta trebuie sa respecte fisa postului, cred ca am devenit obsesiva cu fisa postului, dar printre alte atributii au si aceste atributii de a verifica gestiunea economico-financiara, lucrurile sunt foarte simplu de controlat, exista incepand de la magaziner, directorul financiar contabil, manager, stiti deja mi se pare asa o chestiune foarte urata.Cred ca ne-am obisnuit, asa, cu totii sa ciupim", a mai afirmat ministrul Sanatatii.Sorina Pintea a precizat ca ministrul nu poate sa mearga "in fiecare loc, ambulanta din tara asta sa verifice aceste lucruri" si ca se fac periodic verificari.Conducerea Serviciului Judetean de Ambulanta Olt a anuntat ca activitatea Serviciului de Ambulanta Corabia nu va fi afectata dupa ce cei 13 ambulantieri au fost pusi sub control judiciar si le-a fost interzis sa isi exercite profesia timp de 60 de zile.Pentru ca totul sa se desfasoare in mod normal vor fi trimisi ambulantieri din alte localitati.Intre timp, procurorii au extins cercetarile pentru ucidere din culpa , investigand opt decese care ar fi putut surveni din cauza interventiei intarziate.Masurile din ultimele zile au venit dupa ce in luna august au fost efectuate de catre politistii Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice 17 perchezitii la domiciliile unor persoane si sediul unei unitati medicale din Corabia.