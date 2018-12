Sorina Pintea: Este foarte greu sa faci cezariene pe banda rulanta si sa mentii igiena in sala de operatii

Ziare.

In opinia sa, nu trebuie demolate spitalele pe motiv ca "stau microbii in pereti", ci trebuie respectate regulile "incepand de la banalul spalat pe maini"."Si nu o sa obosesc sa spun acest lucru. Stiu ca am fost ironizata in luna august, cand am spus ca este un lucru esential (spalatul pe maini - n.red) si ca nu stim sa facem asta. Ma refer la personalul din spitale. Insist in continuare: trebuie sa invatam sa ne spalam corect pe maini, mai ales cand lucram intr-o maternitate.Apoi, mai este un aspect: noi suntem pe primul loc intr-o statistica deloc onoranta referitoare la numarul de cezariene, adica avem foarte multe, intre 60 si 70%. Cu siguranta este foarte greu sa faci cezariene pe banda rulanta si, in acelasi timp, sa mentii igiena in sala de operatii. Si asta este o problema.Si nu ma feresc sa o recunosc public", a declarat ministrul Sanatatii, duminica seara, la B1 TV.In legatura cu situatia de la Maternitatea Giulesti, Pintea a afirmat ca DSP si MS si-au facut datoria limitand sau sistand internarile pe o anumita perioada, chiar daca s-au creat nemultumiri pe aceasta tema, inclusiv in randul celor de la maternitate, care au spus ca nu trebuiau luate astfel de masuri."Povestea a inceput din luna octombrie, cand au aparut primele cazuri de bebelusi infectati cu stafilococ auriu care au fost internati la Spitalul 'Grigore Alexandrescu', spital care a raportat corect aceste infectii DSP, care a facut un control la Maternitatea Giulesti si s-au luat niste masuri inca din noiembrie. (...)Cei de la maternitate au luat niste masuri care se pare ca nu au fost suficiente, pentru ca se pare ca au aparut mai multe cazuri. Ba, mai mult decat atat, dupa ce s-au implementat masurile impuse de DSP, au aparut si alte cazuri, semn ca nu a fost suficient. Categoric sunt mai multe cauze, dar asta nu inseamna ca cei de acolo nu trebuie sa respecte regulile", sustine ministrul Sanatatii.Pintea a amintit ca a fost demarat concomitent un control la toate maternitatile publice si private din Capitala, pentru ca s-a considerat ca acestea sunt o prioritate dupa ce a aparut acea statistica a Institutului National de Sanatate Publica privind infectiile din spitale si toata lumea a fost alertata ca a crescut numarul acestora."Abia acum se raporteaza relativ corect. Sper. In acest moment, procentul este 5,2, dar eu cred ca inca mai avem lacune in a raporta. Deci, nu a crescut numarul de infectii, ci in sfarsit ne-am trezit si raportam", a explicat Pintea.