Spitalele raman cu mai putini bani dupa ce au fost gasite nereguli. Pintea: Vorba buna n-a fost suficienta, cand arzi la buzunar se simte

Ziare.

com

"Am constatat ca majoritatea spitalelor controlate nu respecta modul de intocmire a foilor de observatie, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a decis retragerea unor sume de bani", a spus Pintea, intr-o conferinta in care a facut bilantul pe anul 2018 la nivelul Ministerul Sanatatii.Pintea a dezvaluit ca printre spitalele sanctionate astfel se numara Spitalul Floreasca, Spitalul Universitar sau Spitalul Bagdasar Arseni, toate din Capitala."Este vorba si de servicii efectuate peste contract, servicii nedecontate, si aici va trebui sa avem din nou dicutii cu CNAS. O hotarare de guvern din 2006 spune exact cum se completeaza o foaie de observatii. Sunt anumite reguli pe care trebuie sa invatam sa le respectam.Spunem in permanenta ca nu avem bani. E adevarat, sunt bani putini, dar cei pe care ii avem trebuie gestionati corespunzator", sustine Sorina Pintea."Vorba buna n-a fost suficienta, dar cand arzi pe cineva la buzunar se simte", a conchis ministrul Sanatatii.Pintea a mai anuntat ca a decis sa fie modificata legea astfel incat si amenzile sa fie mult mai mari. Masura a fost luata in urma neregulilor de la Maternitatea Giulesti, unde 45 de bebelusi au fost infectati cu stafilococ auriu."Acest lucru ne-a facut sa regandim sistemul de amenzi, vom propune modificarea ordinului. Masurile vor fi drastice, amenzile sunt din 2011, e cazul sa le actualizam si noi", a spus Pintea, precizand ca o amenda care acum e 1.000 de lei va creste la 5.000 de lei dupa modificarea legislatiei.Totodata, va fi modificata legea astfel incat angajatii din spitale sa fie supusi unui set de analize pentru a nu fi surse de focar de infectii.